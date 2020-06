Sénégal: Reprise de l'enseignement professionnel - Le ministre Dame Diop engage les écoles de formation

L e ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat a effectué une visite dans plusieurs écoles de formations professionnelles privées et publiques pour constater l'effectivité de la réouverture des classes .

Une visite qui l'a mené au complexe Delafosse de Dakar et ensuite dans les écoles de formation privées que sont Esebat au point E et Ciga à Guédiawaye avant de finir au lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Le ministre a tiré un bilan satisfaisant de sa tournée avec le respect du protocole sanitaire pour un démarrage effectif des cours.

Le ministre Dame Diop s'est largement réjoui en effet du respect du protocole en question : «je dois dire tout de go que je suis satisfait de ce que j'ai vu, en terme de protocole sanitaire, et c'était un défi que s'étaient fixé les parents d'élèves, le corps enseignant et les directeurs d'écoles. Je peux dire que ce défi a été relevé par tous».

Et le ministre Dame Diop de renchérir à l'endroit des élèves : « Nous connaissons la maladie, nous ne connaissons pas encore le vaccin pour le soigner mais nous connaissons ce nous pouvons faire pour s'en prémunir. Je me réjouis que les élèves aient vite compris cela et qu'ils aient respecté les mesures barrières. Ils doivent être les porte-étendards de cette lutte communautaire contre la Covid 19 ». Non sans manquer de relever que le président Macky Sall a pris l'option de rouvrir les classes parce que « l'éducation est un pan très important de sa vision dans le PSE».