Cote d'Ivoire: Inscription sur la liste électorale - Le ministre Adama Diawara offre 4500 timbres aux nouveaux majeurs

Les nouveaux majeurs du RHDP, à quelques jours de la date butoir du 30 juin pour l'enrôlement sur la liste électorale, ont reçu des mains du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, par ailleurs cadre du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), 4500 timbres à la rue Lepic.

Ces timbres leur permettront de se faire établir des certificats de nationalité et réussir ainsi l'opération de l'enrôlement. Profitant de la cérémonie de remise symbolique qui a eu lieu jeudi 25 juin au siège annexe du RHDP, sise à la Rue Lepic, à Abidjan-Cocody, Adama Diawara a enjoint les bénéficiaires et la jeunesse du Rhdp à se mobiliser pour la victoire du candidat Amadou Gon Coulibaly (AGC) à la présidentielle d'octobre 2020.

Dans la mesure où, a-t-il dit, « le bilan de la gouvernance du Rhdp est satisfaisant, inattaquable à tout point de vue. Faisons-en sorte que ce pouvoir reste dans la maison RHDP. Cela passe d'abord par l'inscription sur le listing électoral et ensuite par les urnes. Nous voulons gagner au premier tour avec un score confortable, avec un maximum de voix possible », a dit le ministre . Non sans lancer un appel à la jeunesse RHDP : « Il vous faut repêcher les retardataires et surtout les militants du RHDP, sans oublier r les sympathisants et les indécis ». Pour le cadre du Rhdp, ce sont donc 4500 personnes « qu'on doit faire enrôler en peu de temps ». Pour mener à bien cette opération, 20 coordinateurs ont été désignés pour le suivi. « Je compte sur vous pour que les 4500 timbres profitent aux véritables bénéficiaires afin de réussir leur enrôlement sur le listing électoral. Pour le RHDP, aucun segment de la population ne doit être ignoré, l'impératif pour nous demeure notre victoire au premier tour, et un coup KO. Sans contestation possible». Un don salué à juste à titre par le député Dah Sansan, directeur exécutif adjoint du Rhdp chargé de la jeunesse et tous les autres cadres du RHDP présents à cette cérémonie.

Source : Dircom Mesrs