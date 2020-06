Cote d'Ivoire: Délivrance des pièces administratives - 93% des demandes de certificats de nationalité traitées par Unitec

Le directeur général de l'opérateur technique, Body Hamidou a donné des explications sur des causes de la lenteur dans la délivrance de ces documents.

Le gouvernement a institué une opération spéciale de délivrance des pièces administratives, à l'effet de permettre aux Ivoiriens dépourvus des documents de référence comme le certificat de nationale et le jugement supplétif d'obtenir leur Carte nationale d'identité (Cni) ou même de leur inscription sur la liste électorale.

C'est l'entreprise Universal Technology (Unitec) qui a été choisie pour piloter cette opération d'audiences foraines. Body Hamidou, le directeur général de cet opérateur technique, lors d'une rencontre, le jeudi 25 juin, au siège de sa structure au Plateau a informé que sur 539842 demandes de certificats de nationalité soumises par les pétitionnaires, Unitec a traité 499446.

Ce qui représente, selon lui, environ 93%. Il a précisé que ces demandes sont celles que les requérants ont déposé aux différents guichets de son entreprise. « Notre première responsabilité consiste à prendre en charge les pétitionnaires qui se présentent à nos guichets au niveau des sous-préfectures et dans le district d'Abidjan. Notre deuxième responsabilité, c'est d'éditer ces certificats de nationalité. Mais entre les deux processus, il y a la validation des magistrats. Il peut donc arriver qu'il y ait un décalage dans la délivrance des certificats. Aujourd'hui, on est à plus de 346836 certificats signés par les magistrats », a-t-il fait savoir. Avant de préciser que quelque fois, lorsque ces certificats de nationalité sont signés par les juges, il faut renvoyer ces documents vers les sous-préfectures afin que les pétitionnaires puissent à aller les retirer aux guichets d'Unitec.

Mais aujourd'hui, a-t-il poursuivi, avec la situation de la Covid19, le moyen d'acheminement de ces documents est devenu compliqué. « Ce n'est pas la première fois qu'Unitec mène ce genre d'opération. En d'autres circonstances, nous nous appuyions sur des compagnies des cars avec lesquelles nous avions des conventions. Celles-ci sous la base d'un paiement, transportaient nos colis scellés vers les sous-préfectures. Aujourd'hui, nous devons déployer des véhicules et parcourir plusieurs sous-préfectures. Ceci est très délicat. Le projet s'étendant sur l'ensemble du pays, cela provoque forcement des problèmes de logistiques », a-t-il argué. Puis de porter à la connaissance du public qu'Unitec a 20 guichets fixes dans le district d'Abidjan et 475 guichets dans les sous-préfectures.

Body Hamidou donnait ainsi une explication aux plaintes formulées par des requérants qui dénoncent la lenteur constatée dans la délivrance des pièces administratives dans la perspective de s'inscrire sur la liste électorale. Il a aussi de tenu aussi à relever que la mission d'Unitec n'est pas d'aller mobiliser les pétitionnaires quand bien, conformément à son cahier de charge, elle fait des communications pour informer les populations de l'ouverture de leurs guichets. « Quand on a monté le projet, les estimations statistiques disaient qu'on devait avoir 2 millions de nouveaux majeurs. Je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons reçu que 539842. Nous ne traitons les demandes que nous recevons. La mobilisation n'est pas de notre fait. Il appartient aux leaders d'opinions de faire ce travail de mobilisation sur le terrain », a-t-il défendu. Non sans reconnaitre que des problèmes techniques sont survenus sur leurs machines et appareils mais ont été vite réglés.

Body Hamidou s'est engagé, avec la prorogation de l'opération de révision de la liste électorale au 30 juin, à travailler pour augmenter le pourcentage de certificats traité. « Comme je l'ai dit, 539842 demandes reçues, nous avons 346836 certificats de nationalité signés. Le pari qu'on fait, c'est d'ici dimanche, réussir à faire éditer tous les 500 mille certificats de demandes que nous avons », a-t-il fait savoir.