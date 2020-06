Afrique: MESRS/ Plan de riposte contre la COVID-19 - L'Organisation du monde islamique pour l'éducation... (ICESCO) vient en appui au gouvernement ivoirien

Dans le cadre de la lutte contre la maladie à Coronavirus (Covid-19), l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), en collaboration avec la Fondation Alwaleed Philantropies, a fait don, le jeudi 25 juin 2020, d'un chèque de quarante mille dollars (40.000$), soit environ 24 millions de FCFA au gouvernement ivoirien.

Cette somme, destinée à l'achat de vivres, de masques de protection, de seaux pour les populations vulnérables, vient en appui aux actions du gouvernement par le truchement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS). Ce don s'inscrit dans le programme spécial d'assistance humanitaire et appui d'urgence de la Direction des Sciences Humaines et Sociales de l'ICESCO du fait de la pandémie du Coronavirus. La cérémonie officielle de remise a eu lieu à la Grande mosquée de la Riviera Golf à Abidjan- Riviera 2.

Après avoir réceptionné le don, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), Adama DIAWARA, a traduit sa reconnaissance aux donateurs "pour leur engagement face à la crise sanitaire". Puis il a remis les différents kits aux bénéficiaires qui ont promis en faire bon usage. Cette donation a été faite en collaboration avec la fondation de Didier Drogba, partenaire de la Fondation Alwaleed, en exécution du programme intitulé : « Caravanes Médicales et Socio-éducative- Cas du Coronavirus ».

Le don est le résultat d'un accord conclu entre l'ICESCO, représenté par Dr Nidal Mohammad Zedan Abuzuhri, Directeur des Affaires administratives et financières et M. Cissé Seindou, Conseiller technique du ministre DIAWARA qui est par ailleurs le président de la Commission nationale ivoirienne de l'ICESCO.

Ce sont une vingtaine (18) d'associations et Ong qui ont bénéficié de ces vivres et non vivres.

Soulignons que l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture est un organisme qui a vu le jours en mai 1979 par l'Organisation de la Conférence Islamique. Son siège est basé à Rabat, au Maroc. Son directeur est le Dr Salim M. Almalik, par ailleurs secrétaire général de la Fédération mondiale des universités islamiques.

Source : Direcom Mesrs