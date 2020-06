Algérie: Tourisme - Asseoir des passerelles de communication et de concertation pour atténuer les séquelles de la COVID-19

Alger — Le ministre du Tourisme, de l'artisanat et du travail Familial, Hamid Hamidou, a mis en avant jeudi à Alger l'importance d'asseoir des passerelles de communication et de concertation entre les différents acteurs pour atténuer les séquelles du nouveau coronavirus (Covid-19) sur le secteur du tourisme en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.

"La promotion de la destination Algérie au rang des destinations touristiques internationales requière une plus grande libération des initiatives et l'innovation", a affirmé le ministre lors d'une conférence en visioconférence, sur "La promotion du tourisme intérieur à travers la valorisation du patrimoine et des circuits locaux".

Saluant "le sens de responsabilité des opérateurs qui, en dépit des difficulté de l'heure, ont affiché leur pleine disponibilité à contribuer à la relance de l'activité touristique", le ministre s'est dit disposé à "coopérer avec tous, à écouter toutes les propositions et à prendre en considération l'ensemble des initiatives en vue de leur cristallisation en plans d'action au service du développement du tourisme en Algérie, et partant renforcer leur rôle dans le soutien au développement socio-économique.

Organisée à l'occasion de la Journée nationale du Tourisme, célébrée le 25 juin de chaque année, cette conférence a vu la participation de nombre d'acteurs activant dans le secteur touristique, des représentants de plusieurs ministères, des directeurs du Tourisme et de l'artisanat, des représentants de divers fédérations et syndicats du secteur, des représentants des agences de tourisme et de voyages et des enseignants en formation touristique.