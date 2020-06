Cameroun: Exonération des taxes - Les recettes communales en baisse

La suppression de certains postes de la fiscalité locale a considérablement réduit les recettes de ces institutions.

250 millions de FCFA. C'est le manque à gagner de la trésorerie de la commune de Douala III, projeté au 30 juin. Conséquence directe de l'exonération de certaines taxes et impôts décidée par le gouvernement. Notamment la taxe sur le stationnement, l'impôt libératoire entre autres. Valentin Epoupa Bossambo, maire de ladite commune, indique que ce manque à gagner représente les 2/3 des recettes propres de la commune dont il a la charge, soit 10% de l'ensemble du budget. Pourtant, il faut faire face aux charges fixes de fonctionnement. « Nous avons 260 employés à payer en sus desquels il faut ajouter 80 saisonniers. Cela fait un total de 340 personnes dont il faut assurer les dépenses fixes. Nous sommes dans une situation où nous avons une augmentation des dépenses d'une part et une chute des recettes d'autre part », indique le maire de Douala III.

Le chef de l'exécutif communal fait savoir que du fait des élections municipales, les maires en fonction n'avaient pas procédé au recouvrement des taxes et impôts au premier trimestre dans le but de conquérir l'électorat. Avec l'exonération des taxes, tout le premier semestre 2020 est presque blanc en termes de recettes pour nombre de communes. La situation, bien que préoccupante, ne décourage cependant pas le maire de Douala III. Valentin Epoupa Bossambo et son équipe se sont lancés dans une stratégie de recouvrement des taxes jusqu'ici négligées et non concernées par la circulaire du ministre des finances. Le maire et son équipe misent également sur le recouvrement des dettes dues à la commune.

La situation est la même à quelques différences près à la commune de Douala IV. Dr Edouard Hervé Moby, maire de ladite commune estime le manque à gagner à plusieurs centaines de millions de FCFA. Pour lui, des conséquences plus ou moins fâcheuses sont à craindre si rien ne change. « Cette baisse, si elle persiste, pourrait avoir des conséquences sur le respect des engagements pris par l'exécutif communal à l'endroit de nos populations ». En réponse à la chute des recettes, l'exécutif communal a choisi de réduire les dépenses au strict minimum.

Les autres communes du Littoral sont confrontées à cette baisse de recettes. Une des conséquences de la crise sanitaire que traverse notre pays. Certains observateurs craignent même une baisse de l'enveloppe des centimes additionnels communaux qui reste attendus jusqu'à présent. Pour les maires, une subvention spéciale du gouvernement serait la bienvenue.