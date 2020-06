Cameroun: Minjec - On arme les équipes mobiles

Le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique leur a remis des kits de sensibilisation et de protection mercredi à Yaoundé.

Les équipes mobiles d'animation urbaine et rurale, les médiateurs communautaires et autres associations et mouvements de jeunesse sont désormais mieux équipées pour sensibiliser les populations sur les dangers du coronavirus. Mercredi, le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, Mounouna Foutsou leur a remis des kits de sensibilisation et de protection. Ce matériel constitué de 7000 chasubles, 15 thermo flash, 15 mégaphones, 9000 masques de protection, 9000 visières, 50 cartons de savon, de 50 seaux à robinet, 4000 solution de gels hydro alcoolique, deux bonbonnes de clore de 50kg et 20 pulvérisateurs, leur permettront d'effectuer des descentes sur le terrain, pour donner des informations utiles aux populations concernant les mesures à prendre pour rompre la chaîne de transmission de cette pandémie. Et également d'inverser la tendance actuelle, caractérisée jusque-là par une inquiétante courbe ascendante de la transmission du virus.

En remettant ce don, le Minjec a expliqué que le département ministériel dont il a la charge se déploie depuis le 25 mars 2020 dans le cadre de la campagne spéciale de sensibilisation et de prévention de proximité contre le coronavirus. Et qu'il vient en soutien aux ministères en charge de l'éducation et de la Communication. C'est dans ce cadre que les équipes d'associations et mouvements de jeunesse sont mobilisées pour effectuer des descentes sur le terrain, afin de donner les bonnes informations aux populations concernant les mesures à prendre pour rompre propagation du coronavirus. « Des rapports reçus de nos collaborateurs des services déconcentrés, il ressort que les chiffres relatifs aux descentes sur le terrain montrent clairement une bonne évolution dans le travail de sensibilisation déjà abattu », a relevé le ministre. Dans la même lancée, Sylvain Bengono, directeur de l'Education civique et de l'intégration nationale au Minjec a souligné que « à la date du 10 juin 2020, le taux de maillage du territoire national était à 91,11 %, soit 328 arrondissements couverts sur 360. Et le nombre de personnes sensibilisées s'élève à environ 8 millions ».

Cependant, les mêmes rapports exprimaient toujours des difficultés récurrentes rencontrées par les équipes sur le terrain à savoir : l'insuffisance du matériel de sensibilisation, de protection ainsi que la logistique et autres pécules minimum de volontariat. « Ces difficultés ont été portées à la haute attention du Premier ministre, chef du gouvernement qui a aussitôt donné des hautes directives pour que des solutions soient trouvées dans des meilleurs délais ». Grâce à ce matériel, les équipes peuvent alors se remettre au travail.