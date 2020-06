Cameroun: COVID-19 - Les personnes fragiles invitées à la prudence

Cette recommandation a été faite hier au Centre des opérations des urgences de santé publique de Yaoundé au cours du point de presse quotidien sur la situation épidémiologique.

Malgré les efforts consentis, le Cameroun enregistre encore des décès des suites de coronavirus. Hier, lors du point de presse quotidien sur l'évolution de l'épidémie au Cameroun au Centre des opérations des urgences de santé publique de Yaoundé, le directeur de la Lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique, le Dr Georges Alain Etoundi Mballa a expliqué qu'il s'agit particulièrement des personnes âgées et de celles souffrant de comorbidité comme le diabète, les maladies respiratoires chroniques, l'obésité. Ceux-ci sont plus à même de développer les formes sévères du Covid-19. Il a ainsi invité ces personnes fragiles à davantage respecter les mesures barrières, à se faire dépister pour une prise en charge précoce. « Nous les appelons surtout à toujours plus de compliance et d'observance des traitements et du suivi de leurs pathologies chroniques initiales », a insisté le Dr Georges Alain Etoundi Mballa.

En outre, il s'est réjoui du fait que les enfants soient moins touchés par ce virus. « Nous constatons heureusement qu'ils semblent moins touchés par le coronavirus et sont surtout asymptomatiques ou présentent des formes peu sévères. Les moins de 5 ans représentent en effet moins 2% de nos malades, et les moins de 19 ans, moins de 5%, avec une issue souvent plus favorable après traitement », a- t-il indiqué.

Le Dr Georges Alain Etoundi Mballa a cependant déploré l'impact négatif de cette crise sanitaire sur la jeunesse. « En effet, alors qu'augmente le nombre de cas et de décès causés par le Covid-19, un grand nombre d'enfants se retrouveront orphelins et donc vulnérables aux abus divers. Pour bon nombre d'entre eux, la crise du Covid-19 signifie l'arrêt momentané de leur scolarité avec le handicap d'enregistrer un retard dans leur parcours d'apprenant ou encore et plus grave, la déscolarisation », a-t-il déploré. Il a également déploré les effets néfastes de cette crise sanitaire sur les activités économiques. « Bien plus, les pertes considérables d'emplois et de revenus, ainsi que l'insécurité économique qui frappent les familles semblent augmenter la fréquence du travail des enfants, l'exploitation sexuelle, les grossesses et les mariages précoces », a-t-il déploré. Et d'inviter les professionnels de la santé, surtout ceux des villes disposant de centres de traitements spécialisés, à orienter tous les patients Covid-19 positifs vers ces centres, afin de laisser les hôpitaux s'occuper sereinement des autres pathologies. « Faisons-nous dépister dans les centres dédiés afin d'être rapidement pris en charge, surtout que le dépistage, comme la prise en charge, sont entièrement gratuits », a recommandé Etoundi Mballa.