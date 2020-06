Congo-Kinshasa: COVID-19 - Jolino Makelele mise sur une communication de proximité

Les enjeux liés à la Covid-19 devenant de plus en plus saillants, Jolino Makelele, Ministre d'Etat -Ministre de la Communication et Médias, a lancé officiellement une nouvelle stratégie de sensibilisation de la population sur le respect des mesures-barrières pour lutter et résister contre la pandémie aux multiples ravages.

Un go qu'il a donné hier, jeudi 25 juin 2020, durant la conférence de presse qu'il a tenue dans les installations du Ministère de l'Intérieur - à côté du Palais du Peuple. Face au déconfinement imminent de la commune névralgique de la Gombe, dans un contexte où le cap de 6.000 cas a été dépassé, il urge un besoin d'amplification de la sensibilisation de la population. Besoin auquel Jolino Makelele et son équipe s'active à répondre. La stratégie mise en place est de miser sur une communication de proximité. Cela, en abordant la population de la ville de Kinshasa - district après district - avec la participation des artistes musiciens et comédiens parmi lesquels figurent Werrason, Jean-Goubald Kalala, Innocent Balume dit "Innoss'B", Alesh, Fiston Saï-Saï et Esobe, presque tous présents lors de la conférence de presse.

Il est prévu de travailler également avec l'implication des autorités municipales et des membres du corps médical de chaque coin de la ville afin de pouvoir œuvrer à briser le scepticisme et la négligence dont fait encore montre bon nombre des citoyens de la ville-province de Kinshasa, qui est le lieu de concentration de la pandémie à coronavirus en RDC. Juste après la rencontre avec la presse, le Ministre a pris la route de la commune de N'Djili comme point de départ pour le lancement de cette vague de sensibilisation afin d'aller donner le feu vert des opérations sur terrain. Aux grands maux, de grands remèdes - dit-on.

Ça urge !

L'urgence et la nécessité de l'amplification et de l'amélioration de la campagne de sensibilisation de la population face à la prévention du coronavirus ne sont plus à démontrer. Chaque jour, le nombre de cas contaminés grimpe de manière inquiétante, avec le cap de 6.000 cas contaminés franchi. Du véritable fil à retordre pour l'équipe de riposte.

Il est possible de constater une négligence et un scepticisme sidérants de la part de la population kinoise. Certains réfutent toute présence de la covid-19 en RDC - en considérant cela comme une arnaque nationale, et d'autres s'estiment immunisés face ce fléau, ainsi une série de fausses conceptions sur la pandémie nécessitent d'être brisées. L'information étant un pouvoir, et la mauvaise informe un poison.

Quid des stratégies

Le Ministre Jolino lance les opérations de sensibilisation qui consisteront en des caravanes motorisées dans les différentes communes sélectionnées par district. Et ces caravanes seront tonifiées par les artistes musiciens et comédiens de grande renommée, afin d'imprégner ce message d'alerte dans les esprits des habitants de la ville.

Et des stands médicaux seront érigés pendant plusieurs jours pour créer des points focaux où les professionnels du corps médical auront à s'entretenir avec la population afin de divulguer les informations les plus certifiées sur la covid-19 dans le cadre d'une sensibilisation continue.

Et un recours délicat à des supports audiovisuels a été aligné. Cela, au travers des clips musicaux de sensibilisation - des spots humoristiques - et des dessins animés informatifs.

Equipements de pointe

Le gouvernement a mis à la disposition du Ministre de la Communication et Médias 20 motos - 20 jeeps - 2 grands camions - et des fonds particuliers afin de pouvoir atteindre même les populations les plus reculées de la ville de Kinshasa. Un pari que le Ministre dit être prêt à gagner afin de pouvoir sauver le plus de vies possibles.

Jolino, survivant de la Covid-19

Après une série de soupçons et bruits ayant couru la ville, Jolino Makelele a, enfin, pu à cœur ouvert se confier à la presse au sujet de la contamination à la covid-19 dont il a été victime, au fait que cela lui ait arraché un proche parent et collaborateur - en la personne de son jeune frère, et au traitement qu'il a dû jusqu'à la certification de sa guérison.

Une dure épreuve qu'il a traversée, et qui constitue pour lui un leitmotiv d'appoint dans sa lutte contre la covid-19 et dans la campagne de sensibilisation qu'il s'engage à continuer à mener avec résilience et acharnement, afin de pouvoir sauver plusieurs vies grâce aux bonnes informations et au respect des mesures-barrières.