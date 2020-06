Congo-Kinshasa: Eustache Muhanzi Mubembe à l'œuvre de l'effectivité du projet Grand Inga !

"Les conclusions devront se greffer aux fructueuses avancées et efforts entrepris par les uns et les autres depuis près de 40 ans. Ce sont particulièrement, les résolutions des travaux de quatre derniers ateliers organisés avec la collaboration de la Banque Africaine de Développement successivement à Johannesburg en novembre 2019, à Abidjan en décembre 2019 et janvier 2020 et, enfin, à Kinshasa en mars 2020, et dont l'objectif consistait en la réalisation effective du projet hydroélectrique Grand Inga, en commençant par la centrale d'Inga 3 d'une capacité de 11.000 MW et au-delà", déclarait, avec insistance, Eustache MUHANZI MUBEMBE,

le Ministre d'Etat, Ministre des ressources Hydrauliques et Electricité, à l'ouverture des travaux en atelier de la conférence technique d'experts, lundi dernier à Kinshasa.

Selon lui, en effet, ces les experts, dans leurs réflexions, devaient tenir compte de quelques options levées par la RDC pour sa politique énergétique qui vise notamment, libéraliser le secteur de l'électricité par la loi N° 14/011 du 17 juin 2014 avec un cadre institutionnel et juridique approprié et attrayant ; privilégier les ressources énergétiques disponibles pour accroitre l'offre énergétique et l'accès pour tous à l'électricité dans les meilleures conditions de prix et de protection de l'environnement et enfin ; Développer Grand Inga simultanément avec les autres sites parsemés sur l'ensemble du territoire national pour répondre aux besoins de tous.

Objectifs visés

A l'en croire, ces assises visaient une série d'objectifs. D'abord, présenter les opportunités actuelles et futures du projet Grand Inga et d'autres activités d'investissement dans le secteur de l'énergie électrique en RDC spécialement sur le fleuve Congo et ses affluents. Puis, encourager des appels à manifestation d'intérêts de la part des participants pour l'achat de l'énergie à produire au cours des phases subséquentes du projet Grand Inga, un dialogue approfondi et une collaboration d'investissement entre les entrepreneurs publics et privés, et les plus hautes instances politiques et économiques, aussi bien au niveau de la RDC qu'au niveau continental ;

Tout ceci, devait, logiquement, déboucher sur la présentation d'un aperçu de l'état actuel de la coopération/intégration continentale et régionale politique et technique en matière d'énergie durable, avant de culminer sur une kyrielle de recommandations portant sur la définition d'un cadre de base devant guider la RDC en prélude d'une Conférence des Chefs d'Etat africains.

Ainsi, les experts continueraient-ils, espérait Eustache Muhanzi Mubembe,

le Ministre d'Etat, Ministre des ressources Hydrauliques et Electricité, à fournir leurs contributions, après cette conférence technique virtuelle, pour la préparation de la Conférence des Chefs d'Etat africains de Septembre/Octobre 2020. Dans cette édition, retrouvez, ci-dessous, son discours inaugural ainsi que l'Allocution de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, telle qu'il l'a prononcée ce jour-là, devant les participants et de nombreux invités.