Congo-Kinshasa: Les USA, le Canada et le Royaume-Uni préoccupés par les réformes judiciaires et la désignation des animateurs de la CENI

Les ambassades du Canada, du Royaume-Uni et des USA ont rendu public une déclaration conjointe, dans laquelle ils expriment leurs inquiétudes concernant les lois sur la réforme du secteur de la justice et la désignation des animateurs de la CENI.

Dans le chapitre des réformes judiciaires, ces trois ambassades estiment que ces lois "pourraient être utilisées pour amoindrir l'indépendance de l'appareil judiciaire, qui est un élément fondamental d'une démocratie accomplie et de la bonne gouvernance. Réduire cette indépendance viendrait miner la protection des droits civils et politiques en RDC". Concernant le chapitre de la CENI, les trois ambassades veulent à ce que les institutions électorales et leurs dirigeants doivent être ainsi capables de faciliter un consensus et de créer de la confiance dans le processus électoral. Retrouvez, ci-dessous, l'intégralité de la déclaration en appui à la démocratie du Canada, Royaume-Uni et les USA.

DECLARATION EN APPUI A LA DEMOCRATIE EN RDC PAR LE CANADA, LE ROYAUME-UNI ET LES ÉTATS-UNIS

En tant que partenaires de la République Démocratique du Congo (RDC), nous sommes engagés à soutenir la RDC pour renforcer la démocratie, améliorer les droits humains et répondre aux défis sanitaires et socio-économiques majeurs que présentent les épidémies de la COVID-19 et d'Ebola.

Dans un contexte aussi difficile, il est crucial que toutes les parties travaillent ensemble pour résoudre les défis qu'affronte la RDC, au bénéfice de la population congolaise dans son ensemble.

C'est dans cet état d'esprit que nous exprimons notre préoccupation devant les récentes propositions de lois qui pourraient être utilisées pour amoindrir l'indépendance de l'appareil judiciaire, qui est un élément fondamental d'une démocratie accomplie et de la bonne gouvernance. Réduire cette indépendance viendrait miner la protection des droits civils et politiques en RDC. En outre, alors que la RDC pose les premiers jalons en vue des prochaines élections générales de 2023, ce processus doit être crédible et inclusif pour réaliser ce pour quoi les Congolais auront voté. Les institutions électorales et leurs dirigeants doivent être ainsi capables de faciliter un consensus et de créer de la confiance dans le processus électoral.

La violence est inacceptable et nous exhortons toutes les parties à faire preuve de retenue afin que chacun puisse exercer leurs droits à la liberté d'expression et de manifestation de manière pacifique.

Nous demeurons engagés à soutenir la RDC à bâtir un meilleur avenir que tous les Congolais recherchent et méritent.