Angola: Sept citoyens sur dix sont consommateurs d'une sorte de drogue à Huambo

Huambo — Sept citoyens sur dix, âgés de 15 à 65 ans, résidant dans la province de Huambo, ont déjà consommé ou même consomment une drogue, a déclaré vendredi, le chef du département local d'Institut National de Lutte Anti-drogue (INALUD), Nelson Pedro Nhanga.

Le responsable de l'INALUD a fait cette déclaration à l'ANGOP à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'utilisation abusive et le trafic des drogues, qui est célébrée en ce jour dans une initiative de l'Assemblée Générale des Nations Unies (ONU), pour aider et sensibiliser les gens à prendre conscience des effets nocifs de la consommation de ces produits.

Nelson Pedro Nhanga a déclaré que les adolescents et les jeunes âgés de 15 à 35 ans constituent la frange la plus accentuée de la consommation de drogues, qu'ils soient légales (boissons alcoolisées, tabac et autres), ou les illicites (inhalation d'essence, chanvre, libanga et cocaïne).

Pour cette raison, le responsable a admis qu'il s'agissait d'une situation très critique qui nécessite l'intervention des familles, des églises, des écoles et de l'État en général, en particulier dans cette phase de prévention et de lutte contre la covid-19, car la consommation de drogue favorise la propagation du virus, dans la mesure où le citoyen devient fou et, par conséquent, désobéit aux mesures de biosécurité.