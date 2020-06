Tunisie: Près de 52 mille 896 candidats au concours d'entrée aux collèges pilotes

Le directeur général de l'enseignement primaire au ministère de l'Education, Ali Zairi, a indiqué, vendredi, que le nombre des élèves candidats au concours d'entrée aux collèges pilotes, prévu pour les 29 et 30 juin courant, a atteint 52 mille 896.

Dans une déclaration à la TAP, Zairi a indiqué, que ce nombre a connu une baisse par rapport à l'année précédente, qui a enregistré 55 mille 190 candidats.

La capacité d'accueil de la totalité des collèges pilotes, s'élève à 4025 élèves, tandis que le nombre de centres d'examens est de 294 centres.

Le nombre des centres de dépôt est de 27 centres, répartis sur tout le territoire, selon la même source.

Il a ajouté que les élèves passeront les examens dans les matières de l'arabe, l'éveil scientifique, l'anglais, les mathématiques et le français, notant que les conditions du déroulement des examens pour les élèves à besoins spécifiques, seront pris en compte.

Zairi a affirmé que le ministère de tutelle appliquera les mesures exceptionnelles de prévention incluses dans le protocole sanitaire, et qui consistent en le port obligatoire des masques pour les élèves et le cadre éducatif, outre la présence obligatoire à la salle d'examen avant une heure et demi de l'horaire de l'épreuve à passer, afin de procéder à la prise de température corporelle.

Les autres mesures consistent en la ventilation permanente des salles d'examen, le nettoyage et la stérilisation des espaces et des unités sanitaires, à raison de deux fois par jour, la disponibilité du savon liquide et le lavage régulier des mains, la consécration d'une entrée unique au centre d'examen comprenant deux voies d'accès, en plus de l'attribution d'une salle d'isolement sanitaire pour les étudiants soupçonnés d'être porteurs du virus.

Le responsable a souligné que le port des livres, des documents, des appareils électroniques, des correcteurs, et des calculatrices est strictement interdit aux candidats.