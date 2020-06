Maroc: Les politiques publiques envers les MRE appelées à s'adapter aux réalités de chaque pays d'accueil

Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) a appelé à l'orientation des politiques publiques marocaines envers les Marocains du monde, en vertu de l'enquête réalisée récemment en partenariat avec l'Institut international d'études d'opinions IPSOS au sujet de la problématique de la discrimination des Marocains résidant à l'étranger (MRE) dans leurs pays de résidence.

Cette enquête qui étudie les différentes formes de discrimination relevées par les jeunes d'origine marocaine dans les principaux pays de résidence (France, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas et Allemagne), a été l'occasion de donner la parole aux jeunes issus de l'immigration marocaine pour qu'ils puissent exprimer certains sentiments de discrimination rencontrés dans la vie quotidienne en Europe, a indiqué le CCME.

Imposée par les débats actuels sur la discrimination en Europe, l'étude qui a été réalisée par une institution de sondage d'envergure a relevé les difficultés invisibles auxquelles font face nos jeunes en Europe notamment celles de l'accès au marché d'emploi, au logement et aux prêts bancaires, a-t-on souligné, ajoutant que les résultats révèlent le sentiment des jeunes d'origine marocaine en Europe face aux différentes formes de discrimination.

A ce titre, le secrétaire général du CCME, Abdellah Boussouf, cité dans le communiqué, a appelé le gouvernement à "attirer l'attention des pays européens sur les différentes formes de discrimination à l'égard des jeunes d'origine marocaine au cours des échanges et négociations avec ces pays", en revendiquant un traitement plus sérieux des actes discriminatoires dont sont victimes des membres de la population d'origine marocaine.

Il a insisté sur le renforcement de la diplomatie culturelle dans les pays de résidence par le biais des activités culturelles qui visent à montrer la diversité de l'identité marocaine et les valeurs de tolérance, du vivre-ensemble et du respect de l'autre, poursuivant à ce titre que ces "actions culturelles ont pour objectif de renforcer l'appartenance à une histoire et à une civilisation qui est le socle des populations d'origines diverses et de montrer que le citoyen marocain est un élément de paix et de prospérité dans sa société de résidence".

Pour le responsable, les MRE devraient "restructurer leur tissu associatif et renforcer leur présence au sein des ONG établies dans les pays de résidence qui défendent les droits des minorités et des immigrés", tout en faisant preuve d'une participation citoyenne et d'engagement politique dans les sociétés de résidence afin de bâtir une force visible et influente dans la prise de décisions publiques.

Par ailleurs, Abdellah Boussouf a invité les pays de résidence à l'application des droits en matière de protection des minorités et au respect du principe de l'égalité des chances pour toutes les composantes de la société, relevant ainsi, l'importance de faire face aux discours politiques et médiatiques qui attisent les sentiments de peur de l'autre et la stigmatisation à l'égard des populations issues de la diversité.

Il a également préconisé de "renforcer le rôle de l'école dans la promotion des valeurs de diversité et du vivre-ensemble et neutraliser les stéréotypes véhiculés dans certains manuels scolaires".

Se basant sur un échantillon de 1.433 jeunes Marocains âgés de 18 à 35 ans et résidant dans les six principaux pays européens d'immigration (France, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas et Allemagne), cette étude vise à approfondir la compréhension des opinions, aspirations, défis et opportunités des jeunes issus de la communauté marocaine.

Cette enquête a consacré un volet considérable à la problématique de la discrimination des Marocains résidant à l'étranger (MRE) dans leurs pays de résidence qui a pu relever des constats et des chiffres éloquents.

A ce titre, les jeunes Marocains en Europe estiment rencontrer plus de difficultés que les autres jeunes du pays à trouver un travail ou un logement et ils sont 64% à déclarer avoir rencontré des difficultés à trouver un travail, 57% peinent à trouver un logement et 42% à pratiquer leur religion.

L'enquête révèle que les jeunes Marocains d'Allemagne rencontrent des difficultés dans la recherche d'un logement (69%), d'un travail (60%) ou dans la pratique de leur religion (58%).

Pour étayer les chiffres relatifs aux inégalités concernant l'emploi, l'enquête démontre que le relationnel avec les clients (54%) et la difficulté d'accès à de nouvelles responsabilités (45%) sont les principaux blocages de la vie professionnelle pour ces Marocains issus de l'immigration.

Les conditions de travail (31%) et le niveau de rémunération (30%) constituent également des sources de discrimination, selon la même enquête.

Pour ce qui est de la Belgique, les jeunes Marocains se disent principalement victimes de discrimination dans la recherche d'un travail (65%), mais aussi pour trouver un logement (50%).

En effet, parmi les 65% des Marocain(e)s qui jugent difficile de trouver un travail en Belgique, les relations avec les clients constituent 40% des difficultés relevées, tandis que les conditions de travail représentent 30% des entraves rencontrées en milieu professionnel.

L'accès à de nouvelles responsabilités est aussi l'un des points qui bloquent l'évolution professionnelle pour 30% d'entre eux.

En Espagne, plus de la moitié des jeunes Marocains rencontrent des difficultés à trouver un emploi (59%) et 50% d'entre eux peinent à trouver un logement. Les difficultés les plus fréquemment rencontrées en milieu professionnel concernent les conditions de travail (50%) et le niveau de rémunération (35%).

Pour leur part, les jeunes Marocains de France rencontrent en majorité des difficultés dans la recherche d'un travail (67%) ou d'un logement (63%), indique l'enquête, ajoutant qu'au-delà de la discrimination à l'embauche, les plus modestes peinent davantage que le reste des jeunes Marocains à obtenir un prêt bancaire (31%) ou à pratiquer leur religion (41%).

En ce qui concerne les jeunes Marocains ayant du mal à trouver du travail, l'accès à de nouvelles responsabilités (55%) et le relationnel client (41%) sont les difficultés les plus remontées par l'échantillon.

En outre, les principaux indicateurs montrent que les jeunes Marocains d'Italie sont nombreux à rencontrer des difficultés dans l'obtention d'un prêt bancaire (65%) ou encore à trouver un logement (63%) et un travail (57%).

En outre, les conditions de travail (62%) et le niveau de rémunération (57%) sont les principaux écueils rencontrés par les jeunes Marocains ayant du mal à trouver du travail, fait savoir l'enquête.

L'étude relève que les jeunes Marocains des Pays-Bas se disent surtout victimes de discrimination lors de la recherche de travail (83%) et de la pratique de leur religion (57%).

Parmi les 83% de Marocains installés aux Pays-Bas qui peinent à trouver un emploi, les conditions de travail (37%) et l'accès à de nouvelles responsabilités (35%) sont les principales difficultés rencontrées. Interrogés sur les mêmes questions, à savoir l'accès à l'emploi et au logement et la liberté de pratiquer sa religion, les réponses des jeunes Marocains ayant participé à cette étude dénotent qu'il n'y a pas une communauté marocaine homogène mais plusieurs communautés qui diffèrent selon les contextes politiques et socioéconomiques de chaque pays.

Les politiques publiques marocaines envers les Marocains du monde seraient alors plus efficaces si elles parviennent à s'adapter aux réalités spécifiques à chaque communauté, conclut cette enquête.