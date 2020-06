Sénégal: Exposition virtuelle - Le salon «Gew-Bi» dévoile ses premières œuvres

La galerie virtuelle «Gew-Bi» de l'Institut français, mise sur pied il y a quelques semaines en vue de combiner espace d'exposition des œuvres, confrontation avec tous les publics et remise de prix symboliques, a dévoilé, cette semaine, sa première exposition. Une innovation plaisante à laquelle les artistes commencent à s'adapter.

L'incertitude qui gouverne le présent, en raison de la Covid-19, n'a pas empêché les artistes de créer. Mieux, la psychose et la mélancolie semblent constituer, pour eux, une source d'inspiration inédite; un prolongement d'une liberté artistique que rien ne saurait annihiler.

La première exposition de la galerie virtuelle «Gew-Bi» de l'Institut français montre que «cette crise n'a pas tari la créativité ni limité le désir d'expression des artistes : ils continuent de créer, dans leurs espaces propres, malgré que certains soient bloqués depuis l'étranger».

Ici, les œuvres sélectionnées par les commissaires d'exposition Ken Aïcha Sy (productrice culturelle, designer, fondatrice et directrice de la plateforme culturelle Wakh'Art), Wagane Guèye (commissaire d'exposition et médiateur culturel) et Olivia Marsaud (directrice de la Galerie Le Manège) renseignent sur la perception que les artistes ont de la crise. Mais aussi de la manière dont ils ont vécu et continué de vivre la pandémie.

L'artiste visuel pluridisciplinaire de nationalité togolaise, Kwami Da Costa, invite, à travers son œuvre «Retour au bercail» (Acrylique et pastel sur papier ciment), à méditer sur ce contexte particulier que traverse l'humanité.

Dans son travail, il fait «allusion à tous ces Africains qui se sont retrouvés coincés en Occident mais qui auraient préféré rentrer chez eux au pays ! Alors que, de l'autre côté, par tous les moyens et même au-delà de la peur, d'autres continuent de prendre la mer Méditerranée».

«Liberté d'expression»

Un paradoxe troublant qui nous rappelle nos réalités quotidiennes que nous essayons de dissimuler dans le cortège du coronavirus. Par contre, «Confinement» de Pape Adama Ly, dit Baye, rappelle les mesures de sécurité pour faire face à la propagation du virus.

«La seule protection à notre portée est le confinement, même si celui-ci est pesant et source de contrainte économique. J'ai utilisé les chaises plastiques pour justifier ma démarche artistique face à cette pandémie et inviter la population à respecter les gestes barrières édictés par les spécialistes de la santé», souligne-t-il.

La crise sanitaire qui frappe le monde replace l'homme au cœur de ses responsabilités; son attitude de prédateur insatiable. C'est ce que semble comprendre l'artiste visuel, cinéaste, commissaire d'exposition et chercheur indépendant originaire du Sénégal, Djibril Dramé.

Dans son projet intitulé «Rémission», il met en lumière la santé mentale et émotionnelle de l'homme et sa relation avec le monde animal. Selon lui, «l'homme moderne est malade, absorbé dans une spirale autodestructrice et se déconnecte lentement de sa véritable nature».

Aux yeux de l'artiste, «aujourd'hui, les hommes semblent être déconnectés de leurs capacités émotionnelles et d'attention, déconnectés de leur humanité, peut-être de leur mortalité.»

Néanmoins, Djibril Dramé propose des solutions de sortie de crise à travers les femmes. Car, croit-il, «les femmes peuvent être au cœur du processus de guérison».

De son côté, le photographe Ismael Mahamadou a préféré plonger au cœur de la nostalgie. «Saudade», qui est une série d'auto-portraits, évoque mélancolie, nostalgie et espoir. Cette nostalgie du pays natal faisant jaillir un tas de souvenirs en rapport avec le royaume d'enfance.

Dans cette exposition virtuelle «Liberté d'expression» de Babacar Traoré dit Doli, celui-ci aiguise aussi les appétits des amoureux de l'art. Sa série née au hasard de ses déambulations lui a permis de «réaliser peu à peu que les murs sont le support d'un langage, souvent abstrait et anonyme.

Ils disent par d'autres moyens ce qui reste caché». Dans sa démarche, il montre que ces murs sont la voix de ceux qui ne parlent pas.