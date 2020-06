Soudan: Hamdouk - Notre priorité est la paix globale et juste

Khartoum — Le Premier ministre, Dr Abdallah Hamdouk a réaffirmé la volonté du gouvernement de transition de parvenir à la paix comme l'une des principales priorités du gouvernement de transition.

Lors de sa rencontre vendredi dans son bureau au Conseil des ministres avec le conseiller du président de l'État du Soudan du Sud pour les affaires de sécurité, président de l'équipe de médiation du Sud-Soudan, parrain des négociations de paix Gen. Tut Gulwak et vice-président de l'équipe de médiation, le Dr Diu Matouk, à côté d'une délégation de négociateurs chevronnés du Front révolutionnaire, qui comprenait à la fois M.Yasser Arman , M. Ahmed Tugud et M. Mohamed Bashir en présence du Ministre des Affaires du Cabinet, l'Ambassadeur Omar Manis, le Ministre de la Justice Dr. Nasreddine Abdel Bari, le Ministre de la Gouvernance Fédérale Dr. Youssef Adam et Conseiller du Premier Ministre pour la Paix Dr. Guma'a Kinda.

Le Premier ministre a salué le rôle joué par l'État du Soudan du Sud et son présidentLt-Gen.Salva Kiir Mayardit et ses collègues du gouvernement et de l'équipe de médiation dans le processus de réalisation et de rétablissement de la paix au Soudan.