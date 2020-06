Soudan: Les Représentants de CS et du Cabinet reçoivent un mémorandum des familles des martyrs

Khartoum — Les représentants du Conseil Souverain et du Conseil des ministres ont reçu, vendredi, lors du forum de la SUNA, deux mémorandums des familles des martyrs et des comités de résistance, y compris un certain nombre de demandes sur le chemin de la révolution et la rétribution pour les martyrs.

Les notes ont été reçues par le membre du Conseil souverain, Mohamed Al-FakkiI Suleiman, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Medani Abbas Medani, et le ministre de la Culture et de l'Information, Faisal Mohamed Salih.