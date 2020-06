Sénégal: Arrêtés avec 4 kg de chanvre indien - Les 3 prévenus disent ne pas se connaître

Partis de Mbour avec 4 kg de chanvre indien, K. F. et A. D. Cissé qui devraient retrouver N. D., chargé de payer leur transport à Dakar, ont été interpellés à un check-point de la gendarmerie à Diamniadio. Attraits devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, hier, pour association de malfaiteurs et trafic de drogue, ils seront fixés sur leur sort le 2 juillet.

Courant juin, E. M. Diagne, chauffeur, quitte Mbour avec, dans son véhicule, des passagers particuliers. Ces derniers lui auraient proposé de payer via Orange Money, ce qu'il a refusé.

C'est ainsi que les sieurs Fall et Cissé, ainsi qu'ils se nomment, ont appelé N. Diouf pour qu'il paie le prix de leur transport une fois à Dakar. Marché conclu, ils ont passé tout leur temps à communiquer avec lui tout le long du trajet, en se passant le téléphone. Arrivé à hauteur de Diamniadio, un check-point de la gendarmerie fouille le véhicule et découvre 4 kg de chanvre indien.

Les hommes en bleu les ont appréhendés et conduits à la brigade de gendarmerie. Sur place, le chauffeur informe les gendarmes des nombreux appels qu'auraient passés les deux prévenus à N. Diouf. Les gendarmes appellent ce dernier et lui font croire que K. Fall et A. Cissé risquaient d'aller en prison pour filouterie parce qu'ils n'avaient pas payé le prix du transport. Sans tarder, N. Diouf quitte Rufisque et se présente à la brigade de gendarmerie de Diamniadio. Les réquisitions faites avec la Sonatel ont permis de confirmer qu'ils étaient en communication.

Tous les trois faisaient face, hier, au Tribunal des flagrants délits de Dakar pour association de malfaiteurs et trafic de chanvre indien. Devant la barre, K. Fall a soutenu qu'il a rencontré A. D. Cissé au rondpoint Saly de Mbour. Non sans indiquer aux juges qu'il détenait dans son sac 3 cornets de 250 g de chanvre indien et non 4 kg. «J'ai vu Cissé pour la première fois. N. Diouf est juste un voisin à qui mon frère a emprunté son téléphone pour passer un coup de fil », a déclaré K. Fall qui a affirmé que ses coprévenus n'ont rien à voir avec la drogue. Face au système de défense du principal prévenu, le président du Tribunal a demandé au procureur s'il ne faut pas convoquer le chauffeur. Finalement, ils décident de poursuivre le procès.

Selon A.D.Cissé, la vérification de son téléphone n'a pas permis d'établir une relation entre lui et les autres prévenus. Si on l'a soupçonné, c'est parce qu'il portait des dreadlocks.

À en croire N. Diouf, il prenait son petit-déjeuner à Rufisque lorsque le frère de Fall lui a demandé de se rendre à Diamniadio et de payer 3.000 FCfa pour le tirer d'affaire. De l'avis du Procureur, l'offre et la cession de drogue, de même que l'association de malfaiteurs, sont constants. Les 4 kg de drogue ont été transportés d'une région à une autre. C'est pourquoi, il a requis 4 ans contre les prévenus. Un réquisitoire que le conseil de la défense Me Abdou Nar Sall a dit regretter.

Selon l'avocat, les 2 passagers Fall et Cissé ont soutenu qu'ils s'étaient rencontrés par hasard dans un véhicule. Ils ne se connaissaient pas, il ne pouvait y avoir d'entente. Pour ce qui est de Diouf, le seul fait que son numéro de téléphone soit dans le journal d'appels de Fall n'est pas un délit. Par ailleurs, il n'y a eu aucun transfert d'une personne à une autre. L'offre et la cession tombent donc à l'eau. L'avocat demande au Tribunal de renvoyer Diouf et Cissé des fins de la poursuite. Quant à Fall, il a reconnu la paternité de 750 g destinés à sa consommation personnelle. Son conseil sollicite, pour lui, une application bienveillante de la loi pénale. Le délibéré sera rendu le 2 juillet.