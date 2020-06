Soudan: Le Conseil Souverain annonce l'appreciation des résultats de la Conférence de Berlin

Khartoum — Le président du Conseil de la souveraineté transitionnelle, Lt-Gen. Abdel Fattah Al-Burhan et les membres du Conseil ont annoncé leur bienvenue aux résultats de la conférence des partenaires du Soudan, organisée jeudi par la capitale allemande Berlin ; l'Union européenne et ses pays membres y ont participé, ainsi que les Nations Unies aux côtés de nombreux pays, institutions et organisations internationales en vue de soutenir les efforts du Soudan vers la paix, la stabilité et le développement.

Le Président du Conseil de la souveraineté et les membres du Conseil ont exprimé les remercîments et appréciation du gouvernement et du peuple soudanais aux efforts déployés par les organisateurs de la conférence pour en faire un succès, ainsi que tous les pays et organisations contribuant à leurs positions distinctes et leur soutien au succès de la période de transition.