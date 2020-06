Sénégal: Braquage de la Poste de Koumpentoum - Les 7 accusés du meurtre du Major Tamsir Sané nient en bloc

Association de malfaiteurs, vol en réunion avec effraction et usage de véhicules, port d'armes et violences ayant entrainé la mort et des blessures. Telles sont les charges portées contre les sept accusés dans l'affaire de l'adjudant Tamsir Sané. Ils continuent, tous, de nier les faits.

I. S. alias «Peul bou rafét», K. B, D. B., M. D., S. D., P. B. et Kh. D. étaient, hier, devant la barre de la chambre criminelle de Tambacounda. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec effraction et usage de véhicules, port d'armes et violences ayant entrainé la mort et des blessures.

À la barre, les accusés ont tous nié les faits. Dans la nuit du 25 au 26 juillet 2019, l'attaque d'un bureau de la Poste a occasionné la mort du commandant de la brigade de Koumpentoum d'alors l'adjudant-major, Tamsir Sané.

Atteint par balle, il a succombé. Les mis en cause ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt le 6 août 2019 avant que Kh. D. et P. B. ne bénéficient respectivement de liberté provisoire le 25 octobre de la même année et le 6 février 2020. Ces deux derniers sont poursuivis pour recel de malfaiteurs (Pathé Bâ) et détention illégale d'armes contre Kh. D.

Devant les juges, le gardien du bureau de la Poste de Koumpentoum I. S. Pouye a relaté les faits qui se sont déroulés vers 3 heures du matin.

Il a soutenu avoir entendu les moutons attachés dans la cour bêler et en sortant, il a vu que la porte de derrière était ouverte.

Devant lui, un homme enturbanné le somme de s'arrêter. Il profite de la fenêtre ouverte pour s'éclipser. De l'autre côté, quelqu'un lui jette une boite à outils et prend la clé des champs et un autre l'a poursuivi au moment où il a pris le chemin de la brigade.

Arrivé sur les lieux, il informe les agents qui alertent le Major Tamsir Sané, Commandant de brigade. Des gendarmes Serigne Sam Ngom, Amadou Bâ et Mamadou Sangué Dione ont pris leurs armes et embarqué avec le chauffeur.

Selon Mamadou Sangué Dione, un coup de feu a retenti lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux. Il a précisé qu'au moment où le Commandant Tamsir Sané a demandé au chauffeur d'arrêter, un deuxième coup a résonné.

«C'est le troisième coup qui a atteint le Commandant de brigade à la tête. Il s'est affalé, le sang coulait et il est resté inerte.

«Les gendarment ont tenté de riposter mais aucun des fusils ne s'est déclenché», ont soutenu les gendarmes qui ont passé des heures à répondre aux questions des avocats de la défense.

Ces derniers ont demandé si quelqu'un d'entre eux n'a pas tiré sur la victime. «Personne n'a constaté sa mort et ils l'ont vu sans mouvements et ils se sont battus en retraite», a soutenu l'un des avocats de la défense. Le parquet a requis l'application rigoureuse de la loi. Les débats se poursuivent.