Cote d'Ivoire: Intempéries/Quartiers privés d'électricité - Toutes les équipes sont mobilisées pour des solutions durables

Cocody est la commune qui subit le plus les affres des intempéries qui frappent ces derniers jours le district d'Abidjan et toute la Côte d'Ivoire (nous sommes dans la saison des pluies). En plus des inondations qu'elles gèrent difficilement, plusieurs populations de certains sous-quartiers de la commune sont privées d'électricité, à cause justement de ces inondations.

Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, accompagné de ses proches collaborateurs et du directeur général de la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie), Ahmadou Bakayoko, a effectué ce vendredi 26 juin, une visite de terrain dans ces quartiers pour s'enquérir de la situation réelle de l'électricité et apporter les assurances du gouvernement dans ce contexte.

Il a fait des escales notamment à la cité Kimi 3 sis à la Riviera-Palmeraie et à la cité Trois Coteaux à la Riviera 3 où des postes de distribution basse tension ont été inondés, ce qui a causé l'interruption de l'électricité dans les quartiers environnants.

Abdourahmane Cissé qui a eu des échanges directs avec les riverains a également assuré qu'il a demandé aux techniciens de mettre tout en œuvre pour trouver des solutions durables à ces problèmes.

« Le Président de la République et le gouvernement sont très soucieux du bien-être des populations, et c'est d'ailleurs pourquoi des solutions durables sont en train d'être mises en œuvre pour régler définitivement les problèmes d'électricité survenus à cause des dernières pluies.

Toutes nos équipes et celles de la Cie sont mobilisées afin de ramener très vite l'électricité dans les secteurs où elle a été interrompue.

Nous tenons à dire merci aux populations pour leur collaboration et leur patience. C'est l'occasion pour nous de les inviter à toujours adopter les bons gestes, parce que parfois, elles sont la cause des problèmes d'électricité », a lancé le ministre.

A en croire le directeur général de la Cie, plusieurs dizaines de postes de distribution à Abidjan ont été touchés par les intempéries, en particulier à Cocody.

Ce qui a conduit à la coupure de l'électricité. Mais, a-t-il précisé, corroboré par le directeur général de l'énergie, Cissé Sabati, il y a des quartiers où l'électricité a été volontairement interrompue momentanément par les équipes de la Cie afin de régler ou éviter la survenue d'autres incidents ponctuels.

Mais presque tous les postes inondés, a-t-il assuré, ont été rétablis au moment où nous mettions sous presse. « Nous allons tirer les leçons de ce qui s'est passé et trouver des solutions durables pour ces postes de distribution.

Mais il faudra la bonne collaboration des populations riveraines qui doivent avoir un comportement citoyen et éviter par exemple de faire de mauvais branchements ou poser des actions qui mettent en péril l'efficacité de ces infrastructures », a indiqué Ahmadou Bakayoko.