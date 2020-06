Maroc: 10.200 masques pour les candidats au bac à Laâyoune-Sakia El Hamra

Le conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra a mis 10.200 masques de protection à la disposition des candidats à l'examen national unifié du baccalauréat et des personnels pédagogique et administratif mobilisés pour cette échéance.

La présidente de la commission éducation et formation professionnelle au sein du conseil, Aziza Abba, a indiqué que la mobilisation de cet important lot de masques de protection s'inscrit dans le cadre de la contribution du conseil aux mesures de prévention décidées par le ministère de tutelle pour lutter contre les risques de transmission du nouveau coronavirus et pour préserver la santé des candidats et des personnels pédagogique et administratif chargés de la surveillance des examens du baccalauréat.

Elle a souligné dans une déclaration à la presse que les membres du conseil ont effectué plusieurs visites de terrain pour s'informer des mesures prises par l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) pour assurer le bon déroulement de ces examens.

Outre ces 10.200 masques, a-t-elle ajouté, le conseil a mis des repas à la disposition des correcteurs des épreuves du baccalauréat dans les centres des examens.

De son côté, le directeur de l'AREF de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mbarek Hansali, a souligné que cette initiative du conseil régional vient appuyer les efforts déployés par le ministère de l'Education nationale pour préserver la sécurité et la santé des candidats et des personnels pédagogique et administratif qui ont été mobilisés pour cet examen national unifié du baccalauréat.

Après avoir rendu hommage à l'action du conseil et de l'Association des régions du Maroc, il a assuré de la mobilisation de l'AREF pour que cette échéance se déroule dans le plein respect des mesures sanitaires de prévention contre la pandémie de Covid-19.

L'AREF avait fait état de 8.050 candidats à la session normale de l'examen national unifié du baccalauréat au titre de l'année scolaire 2019/2020.

Elle a précisé que sur ce total, 4.326 candidats relèvent de l'enseignement public et 981 du privé, alors que les candidats libres sont au nombre de 2.743.