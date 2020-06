Cote d'Ivoire: Tennis for Africa protège les enfants contre la pandémie

Mlle Vanessa Hervé Dupenher, responsable de Tennis for Africa (Tfa), une Ong réputée pour l'insertion des jeunes à travers la petite balle jaune, a offert, samedi dernier, un lot de matériel à plusieurs enfants démunis de son organisation. Il s'agit de kits composés de vivres et de produits sanitaires.

La cérémonie qui a eu lieu au tennis club Château de Cocody centre, en présence du directeur général de la Fédération ivoirienne de tennis, Ouattara, a été hautement appréciée par les nombreux parents présents également.

Pour Mlle Hervé-Dupenher, cette manifestation de la solidarité entre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. « C'est avec beaucoup de joie que nous contribuons à la protection de ces enfants contre cette pandémie et à soulager leurs familles respectives », a-t-elle indiqué.

Tout en traduisant toute sa gratitude au président Georges N'Goan et son comité directeur de la Fédération qui, dit-elle, sont toujours à leurs côtés dans le cadre de leurs activités aussi bien sportives que sociales.

Représentant la Fit, M. Ouattara n'a pas manqué de féliciter la présidente de Tennis for Africa qui participe ainsi, à sa manière, à la mise en œuvre des mesures barrières et à la politique d'assistance aux plus démunis.

Chaque famille présente est repartie avec un kit comprenant des vivres et des produits sanitaires d'hygiène et de protection : cache-nez, du savon et gel hydroalcoolique. « Merci à la présidente et à son Ong dont les activités notamment tennistiques sont plombées depuis plus de 3 mois maintenant, à cause de la pandémie », a-t-il conclu