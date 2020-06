Sénégal: Décès de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck - Thiénaba perd un khalife et un grand exégète du coran

Moins de 24H après le décès de Pape Malick Sy, porte-parole du Khalife général des Tidianes, la communauté islamique du Sénégal a perdu Cheikh Ahmed Tidiane Seck, Khalife général de Thiénaba, rappelé a Dieu hier, vendredi 26 juin, à l'âge de 90 ans. Doté d'une grande érudition, le Khalife a gardé la réputation d'un grand exégete du Saint Coran.

C'est Adourahmmane Seck qui lui succédera à la tête du foyer religieux affilié au tidjanisme et fondé par Cheikh Amary Ndack Seck (1831-1894), l'un des successeurs du Jihadiste Cheikhou Ahmadou Ba de Wouro Mahdiyou.

Alors que l'on n'a pas encore fini d'observer le deuil, voilà qu'une autre nouvelle vient d'endeuiller la communauté musulmane Sénégalaise avec le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Le Khalife général de Thiénaba s'est éteint hier, vendredi 26 juin, à l'âge de 90 ans, des suites d'une courte maladie. Il a été inhumé le même jour au cimetière de la cité religieuse, accompagné dans sa dernière demeure par une foule immense et ses adeptes. Connu d'abord par sa grande discrétion, celui qui fut le septième Khalife s'est aussi longtemps singularisé comme un grand exégéte du Saint Coran et par sa rigueur pour le respect des préceptes religieux. Mieux, lors des sorties qu'il faisait en public et lors des grands événements religieux, il ne ratait jamais l'occasion de tenir en haleine son auditoire sur son savoir et surtout d'étaler sa grande maîtrise du domaine de l'exégèse et de décortiquer les arcanes du Coran. Au point que de grands érudits comme Abdoul Aziz Sy Al Amin n'avaient pas hésité à le désigner comme un «Kang», appellation wolof pour qualifier à l'époque les doctes de la religion.

SERIGNE ABDOURAHMANE SECK, 8E KHALIFE DE THIENABA

Le défunt Khalife est désormais remplacé à la tête de la communauté par Serigne Abdourahmane Seck. Fils de 1er Khalife, Mame Talla Seck, ce dernier devient le 8e Khalife de ce foyer affilié au Tidianisme et fondée en 1882 par le Cheikh Amary Ndack Seck (1831-1894), l'un des chefs religieux et propagateurs de la voie soufi fondée par Sidy Ahmed Tijani (1737-1815). Le fondateur de Thiénaba, il faut le rappeler, a été dans cet ordre spirituel un des successeurs de Cheikhou Ahmadou Ba, fils de Limamoul Mahdiyou, Mouhamadou Hamé Ba de Wouro Mahdiyou. L'un des points focaux du compagnonnage entre Amary Ndack Seck et le Jihadiste Cheihou Ahmadou a été la bataille en 1875