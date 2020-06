Sénégal: Saint-Louis - Appui et accompagnement à l'endroit des personnes handicapées

L'Etat du Sénégal a produit 58.692 cartes d'égalité des chances depuis le début de ce programme et la région de Saint-Louis en a reçu 4969 cartes. Annonce faite hier, vendredi 26 juin, par le Directeur de la Promotion et de la Protection des personnes handicapées en tournée à Saint-Louis. Mamadou Lamine Faty y a apporté 76 cartes en plus des serviettes hygiéniques et des denrées alimentaires qui ont été distribuées aux personnes handicapées.

La cérémonie de réception s'est déroulée dans les locaux du service régional de l'action sociale de Saint-Louis. Cette tournée s'inscrit dans le cadre d'une mission intégrée de distribution de cartes d'égalité des chances et de kits de serviettes hygiéniques réutilisables pour les jeunes filles et les femmes handicapées de cinq différentes régions à savoir Dakar, Thiès, Louga, Kaolack et Saint-Louis. "Il s'agit en réalité des régions d'intervention de l'ONG Plan International qui a offert ces kits de serviettes hygiéniques réutilisables.

Pour ce qui concerne les cartes d'égalité de chance, celles-ci constituent un système de protection sociale qui permet une prise en charge des personnes handicapées. Elles facilitent l'accès des personnes handicapées aux 7 services essentiels notamment le service de protection sociale, la santé, le transport, entre autres", a renseigné Mamadou Lamine Faty, Directeur de la Promotion et de la Protection des personnes handicapées en service au ministère de la santé et de l'action sociale.

Aujourd'hui, depuis le début du programme de la carte d'égalité des chances, l'État du Sénégal, sous l'égide du ministère de la santé et de l'action sociale, a produit 58.692 cartes d'égalité des chances. "Ces cartes sont très utiles parce qu'elles sont articulées aux bourses de sécurité familiale, à la couverture de maladie universelle, au transport et même ce don de serviettes hygiéniques réutilisables va être articulé à la carte d'égalité des chances. Et dans le contexte de covid-19, il y a actuellement une distribution de denrées alimentaires qui est articulée à la carte d'égalité des chances et le but est de montrer l'utilité de la carte d'égalité des chances", a-t-il dit.

À ce jour, la région de Saint-Louis en est à 4969 cartes d'égalité des chances qui ont été produites et distribuées aux personnes handicapées. Également, il y a un appui du ministère de la santé et de l'action sociale qui sera octroyé par la Direction Générale de l'action sociale pour les deux familles confinées du coronavirus dans le département de Dagana précisément dans la commune de Richard-Toll.