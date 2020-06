Sénégal: Sedhiou -Les cours reprennent a 85%

Après une fausse note caractérisée par des pluies abondantes accompagnées de vents forts ayant entrainé le report de la reprise des cours dans l'essentiel des écoles de la région de Sédhiou avant-hier, jeudi 25 juin, élèves et enseignants ont massivement répondu présents hier, vendredi 26 juin, et dans tous les ordres d'enseignement concernés.

Comme attendu hier, vendredi 26 juin, l'affluence a été grande sur le chemin des écoles de la région de Sédhiou. A hauteur de 85%, pour les élèves et 98% pour les enseignants, le secrétaire général de l'inspection d'académie de Sédhiou déclare que « ce vendredi 26 juin, la reprise des cours a été effective dans les écoles de la région de Sédhiou car comme vous le savez, la veille jeudi, il y a eu des pluies et beaucoup de vent qui ont empêché élèves et enseignants de faire le déplacement. La première journée, on en était à 16% mais, ce vendredi, on est à 85% et 98% pour les enseignants.

J'ose espérer que lundi, on sera à 100% », a dit Lamine Sylla.

Et de poursuivre avec quelques statistiques : « au lycée Ibou Diallo, tous les professeurs étaient présents, 232 élèves étaient présents sur les 280 attendus. Au lycée Balla Moussa Daffé, 240 élèves étaient présents sur les 290 attendus. Au collège Fodé Kaba Doumbouya, on a eu 85% de présence. Dans les écoles élémentaires comme à l'école I (Dembo Coly) et école II, on a 95% de présence. Ce schéma est valable dans les départements de Goudomp, Bounkiling et Sédhiou. Le taux de présence des enseignants avoisine les 98% et pour les élèves à 85% », note le secrétaire général de l'IA de Sédhiou.

LE QUITUS DES PARENTS D'ELEVES !

S'agissant de l'observance de mesures de précaution, il relève que « les enseignants ont démarré les enseignements/apprentissages par la pratique des mesures barrières, notamment le lavage systématique des mains, le passage sous contrôle au thermo flash, la distanciation physique et l'usage du gel hydro-alcoolique, surtout après utilisation du matériel commun. Il est aussi demandé aux élèves de démultiplier ces pratiques en renforçant la sensibilisation dans leur foyer respectif. Donc le protocole sanitaire est bien respecté ».

Dans le même sillage, le secrétaire général de l'inspection d'académie de Sédhiou atteste voir reçu un autre appui de la direction administrative générale et de l'équipement (DAGE) de 100 cartons de gel, 100 lave-mains, 100 thermoflashs et des documents pédagogiques pour les élèves du cours moyen 2e année (CM²). Lamine Sylla précise que ce matériel à la disposition des Ief de Sédhiou, Bounkiling et de Goudomp pour ne pas être à court de produits et d'équipements de protection.

Le président de l'Union régionale des associations de parents d'élèves de Sédhiou (URAPE) Coumbamang Danso confirme la grande affluence notée hier, vendredi, dans les établissements scolaires et dit s'attendre à un maximum de fréquentation à partir de lundi prochain.

Dans cette même dynamique de sensibilisation, le président de l'URAPE s'est réjoui de la tournée organisée par l'inspecteur d'académie de Sédhiou Papa Gorgui Ndiaye quelques jours avant la reprise des cours dans les zones du Pakao, du Sonkodou et du Fogny en vue de mieux apprêter écoles et élèves sous l'emprise des parents pour l'effectivité des cours une fois le chemin de l'école balisé.