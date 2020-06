Madagascar: 60 ans du retour de l'indépendance - Le monde félicite Madagascar

La communauté internationale félicite Madagascar pour les 60e anniversaire de son indépendance. Des félicitations par le biais des représentations diplomatiques.

Le corps diplomatique est venu en nombre pour assister à la parade militaire, sur l'avenue de l'indépendance, hier. En parallèle, les partenaires internationaux de Madagascar ont adressé des messages de félicitation à la nation malgache, à l'occasion du 60e anniversaire du retour de son indépendance.

Dans une lettre adressée à Andry Rajoelina, président de la République, partagée à la presse, Vladimir Poutine, président russe, adresse ses « sincères félicitations à l'occasion du 60e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de votre pays ». La missive ajoute que « les relations russomalgaches ont traditionnellement le caractère de l'amitié. Je suis convaincu que le développement ultérieur de dialogue et coopération bilatéraux constructifs, répond aux intérêts fondamentaux de nos peuples ».

C'est dans une publication sur le site web de l'ambassade que Christophe Bouchard, ambassadeur de France, et l'ambassade de France à Antananarivo « se joignent à l'ensemble de la communauté française de la Grande île pour souhaiter à Madagascar et au peuple malgache une très bonne fête nationale ». Ayant privilégié les réseaux sociaux pour publier son message de félicitation, l'ambassade des États-Unis, sur sa page Facebook, adresse ses félicitations au Président de la République et à la nation malgache ses félicitations pour la célébration du 26 juin.

Message en malgache

« Nous sommes heureux de fêter avec vous ce 60e anniversaire du retour de votre indépendance », ajoute la publication de l'ambassade des États-Unis. La représentation diplomatique souligne les valeurs communes partagées par la population malgache et américaine. Elle remercie également pour la consolidation de la coopération entre les deux pays, notamment, pour le renforcement de la démocratie et le respect des droits de l'homme.

Devenu sa signature diplomatique, Lim Sang-Woo, ambassadeur de la République de Corée, a présenté ses félicitations en malgache, dans une vidéo publiée sur la page Facebook, de l'ambassade. « La Corée est toujours prête à coopérer avec Madagascar, particulièrement, en cette période de lutte contre la Covid-19 », déclare le diplomate, tout en soulignant les appuis coréens en matière d'équipements médicaux dans cette crise sanitaire.

Toujours sur les réseaux sociaux, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), et la délégation de l'Union européenne, adressent, également, leurs vœux à la nation malgache, à l'occasion du 60e anniversaire du retour à son indépendance. « Nous souhaitons un développement humain durable au peuple malgache et resterons engagés à soutenir les efforts du pays pour que ce développement profite à tous et à toutes », déclare le PNUD. La représentation européenne, pour sa part, « réitère son souhait de toujours œuvrer à l'approfondissement des relations bilatérales avec la Grande île ».