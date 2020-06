Afrique: La Tunisie rouvre ses frontières aériennes et maritimes, samedi

La Tunisie rouvre ses frontières aériennes et maritimes, ce samedi, comme annoncé par la présidence du gouvernement.

Une décision qui cible le sauvetage du secteur touristique gravement impacté par la crise du coronavirus (covid-19).Pour ce qui est de la réouverture des frontières terrestres, aucune date n'a encore, été fixée.

La Tunisie qui accueillera aussi bien les Tunisiens résidents à l'étranger, que les touristes, s'est préparée à la relance des activités touristiques, avec un ensemble de précautions et mesures sanitaires.

« Ready and Safe »(Prêt et sûr), tel est le label du « protocole sanitaire du tourisme tunisien anti Covid-19 » (250 consignes d'hygiène), élaboré par le ministère du Tourisme, suivant les recommandations de l'OMS et du ministère de la Santé.

Ce protocole, qui vise à restaurer la confiance des touristes et des agences de voyages, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à maîtriser la propagation de la pandémie du Coronavirus dans les établissements touristiques et à assurer la sécurité sanitaire des employés et des touristes.