Soudan: Al-Burhan - La paix est la priorité absolue du gouvernement de transition

Khartoum — Le président du Conseil souverain de transition, le lieutenant-général Abdul Fattah Al-Burhan, a affirmé la ferme volonté du gouvernement de transition de parvenir à la paix qui représente une priorité absolue.

Lors de sa réunion samedi à son bureau avec la délégation de médiation du Soudan du Sud, dirigée par le conseiller du président du Soudan du Sud, Tut Gulwak, et la délégation des mouvements de lutte armée, le lieutenant-général Al-Burhan a exprimé la disponibilité des institutions de la période de transition pour résoudre tous les problèmes auxquels le processus de négociation est confronté.

Le rapporteur de la médiation du Soudan du Sud pour la paix au Soudan, Dr Dhio Mattok, a déclaré que la délégation avait informé le président du Conseil souverain de transition de l'avancement des négociations de paix organisées par Juba et des obstacles auxquels se heurtent les négociations, ajoutant que la délégation des mouvements de lutte armée et de la médiation a obtenu de bons résultats lors de ses rencontres avec le président et le premier vice-président du Conseil souverain, le Premier ministre et la délégation gouvernementale pour la négociation.

Il a affirmé que l'État du Soudan du Sud et son président Salva Kiir étaient prêts à achever le processus de paix au Soudan, remerciant le président et les membres du Conseil souverain de transition et les dirigeants politiques pour leur soutien aux efforts de la médiation pour parvenir à la paix aspirée au Soudan du Soudan.

Par ailleurs, le représentant des mouvements de lutte armée, Mohamed Bashir Abu-Namma, a déclaré que leur visite à Khartoum visait à montrer la bonne volonté et à rassurer le peuple soudanais qu'il était sérieux pour parvenir à la paix.

Il a révélé qu'ils avaient informé le président du Conseil souverain de transition d'un certain nombre des questions en suspens nécessitant une décision politique de la plus haute autorité.

Abu-Namma a souligné que le président du Conseil souverain de transition a promis d'envoyer la délégation du gouvernement pour les dispositions de sécurité dès que possible pour entamer des négociations sur cette question avec le Mouvement de libération du Soudan (faction de Mennawi) pour conclure ce dossier et signer l'Accord de paix.