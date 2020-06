Soudan: Hamdok reçoit un rapport du comité d'enquête sur les violations de la rupture du sit-in

Khartoum — Le Premier ministre, Dr Abdalla Hamdok, a reçu un rapport sur les performances du comité d'enquête sur les violations qui ont été commis lors de la rupture du sit-in devant le commandement général des forces armées et dans les États.

Le rapport indique que l'enquête se déroule bien et que le comité avait entendu des témoignages de plus de 3 000 personnes et reçu plus de 150 enregistrements vidéo actuellement en cours d'examen.

Le comité a demandé un certain nombre d'assistances pour poursuivre son travail de la manière requise, faisant référence à certaines difficultés rencontrées par les enquêtes, notamment le verrouillage complet à Khartoum et aux États auxquels le comité doit accéder en raison de la pandémie de coronavirus et des procédures qui accompagnent le verrouillage, une question qui a affecté l'avancement des travaux.

Le rapport indique que de nombreux enregistrements et vidéos nécessitent un examen technique de haute technologie afin d'analyser les informations verbales et visuelles qu'ils contiennent afin d'être traitées comme éléments de preuve dans l'enquête.

Le rapport précise également que les enquêtes et les interrogatoires se poursuivent et que chaque fois que de nouvelles preuves d'une valeur juridique raisonnable apparaissent.

Le Premier ministre a affirmé que le travail du comité d'enquête est un grand travail national qui nécessite le plein appui de tous pour servir les objectifs de la révolution et pour obtenir la justice qui nécessite de traduire en justice quiconque a commis un crime selon le principe de la règle droit, en plus du fait que le travail du comité est l'une des exigences importantes conformément au document constitutionnel.

Le Premier ministre a promis d'identifier toutes les difficultés rencontrées par le travail du comité et de fournir tous les besoins possibles afin de l'aider à achever ses travaux.