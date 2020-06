Sénégal: (2) Lutteur en fin de carrière - Une longévité pas éternelle

Le journaliste, Babacar Simon Faye, spécialiste de la lutte, estime que certains parmi ces « assistés en permanence » ont, au plus fort de leur carrière, drainé des foules et ravi d'aise amateurs, férus de lutte et techniciens.

« Aujourd'hui, ils sont réduits à solliciter aide et assistance, à défaut de tendre la main, en toute discrétion, pour vivre, voire survivre.

Les raisons de cette déchéance sont à chercher principalement dans leur insouciance combinée à un manque de réalisme, surtout pendant la période des vaches grasses où ils surfaient sur un nuage, forts de leurs victoires éclatantes dans l'arène », indique-t-il.

De l'avis de Babacar Simon Faye, d'aucuns ont oublié qu'en sport, la longévité n'est pas éternelle. « Beaucoup de ces lutteurs, devenus de véritables nécessiteux, n'ont pas senti le temps passer, pris sans doute pour la douceur enivrante d'une ... « rançon de la victoire » qui les éloignait souvent des terrains de sports et autres lieux d'entraînement », dit-il.

Aujourd'hui, soutient Babacar Simon Faye, ancien journaliste au « Soleil », « ceux qui ont réussi à sortir de ce « nid » douillet se comptent sur les doigts de la main ».

Ces derniers, dit-il, « ont fait preuve de lucidité au bon moment en sauvant et sauvegardant ce qui pouvait l'être. Forts de cette prise de conscience, ils ont bâti des maisons et fondé des foyers ».

Selon les explications du journaliste, certains lutteurs comme Mohamed Ndao Tyson, Yakhya Diop Yékini, Bombardier, Balla Gaye 2, Modou Lô, Eumeu Sène, Gris Bordeaux et Lac de Guiers 2 connaissent un sort enviable.

« Ils ne livrent qu'un combat par saison appelé pompeusement « sommet de l'arène », avec un fort battage médiatique marqué par une campagne de communication menée tambour battant et parfois pour des cachets qui frôlent les160 millions de francs », indique-t-il.

Certains d'entre eux, affirme-t-il, ont dépassé le demi-milliard en termes de cachets perçus lors des dix dernières années. Suffisant pour dire que l'arène (la lutte avec frappe) nourrit son homme ?

Ce serait très vite allé en besogne puisque, selon Babacar Simon Faye, seule une infime minorité des « pensionnaires de la classe Vip » perçoivent des cachets faramineux. « Ceux de la classe d'en-dessous ne se plaignent cependant pas. Et ceux ayant fait leurs preuves n'ont qu'un rêve : croiser un Vip pour tirer un bénéfice (financier) du face-à-face ».

Pour le reste, on broie plutôt du noir à l'image des jeunes lutteurs et autres espoirs qui croient dur comme fer que leur heure sonnera un jour. Alors, ils suent sang et eau avec le seul dessein de se faire une place au soleil.

L'ancien champion de Fass, Birahim Ndiaye, déplore la situation d'indigence plus ou moins prononcée dans laquelle se trouvent certains de ses pairs.

Aujourd'hui, explique le patron de l'école de lutte Saku Xam-Xam, beaucoup de jeunes lutteurs souffrent de l'absence de combats du fait de la Covid 19, car n'ayant pas de métier.

Cependant, indique-t-il, les lutteurs qui ont défendu les couleurs nationales méritent d'être pris en charge par l'Etat quand ils sont malades. C'est le cas de Boy Bambara, indique Birahim Ndiaye.

Boy Kaïré est du même avis. « Des anciens lutteurs comme Boy Bambara, Mbaye Guèye et beaucoup d'autres encore ont longtemps représenté le Sénégal dans des compétions internationales.

Donc, je pense qu'il est normal que l'Etat, par le biais du ministère des Sports, les prenne en charge », note le patron de l'écurie Soumbédioune, prenant exemple sur certains pays européens qui appuient leurs anciens champions.

« L'Etat du Sénégal devait permettre aux anciennes gloires de la lutte de percevoir une pension de retraite. Quand j'étais le président des lutteurs en activité du temps d'Abdoulaye Wade, on avait fait des démarches.

Ce dernier était prêt à nous aider, à débourser 2 milliards de FCfa pour mettre en place une mutuelle de santé. Malheureusement ce projet n'est pas allé à son terme. L'Etat est supposé assurer la continuité, mais tel n'a pas été le cas », déplore Boy Kaîré.

Depuis le décès Mor Fadam, dit-il, l'association des sages de la lutte du Sénégal a été portée sur les fonts baptismaux. « C'est une initiative partie d'un groupe WhatsApp qui n'a pas même pas une année d'existence ; mais on est en train de faire bouger les choses. Et nous faisons de notre mieux pour soutenir les anciens, mais cela ne suffit pas », regrette-t-il.

Par ailleurs, estime Birahim Ndiaye, ceux luttaient pour leur propre compte, doivent eux-mêmes se prendre en charge. « Il faut se dire la vérité. Quand ils gagnaient l'argent lors de leurs combats, ça allait directement dans leurs poches.

Donc ils devaient penser à leur avenir et bien le préparer. Il ne faut pas en vouloir aux gens parce qu'ils ne font rien pour vous alors que vous êtes le véritable responsable de ce qui vous arrive ». Il s'y ajoute, selon le patron de l'école de lutte Saku Xam-Xam, que beaucoup de lutteurs ont raté l'éducation de leur progéniture.

«Autrefois, les anciens faisaient partout des enfants, sans se soucier de leur avenir. Pour certains, c'est ce qui est aujourd'hui à l'origine de leurs difficultés. Il est important d'avoir des enfants bénis, cela peut être source de repos pour tout parent.

Car si tes enfants réussissent, ils pourront te prendre en charge », laisse-t-il entendre. Birahim Ndiaye est clair : « il faut aussi que les gens sachent que la lutte n'est pas un métier ; il faut en avoir un si l'on veut s'en sortir ».

Et de préciser, « moi, par exemple, je suis un retraité de la Sonatel. J'ai un carnet de santé qui me permet de me soigner quand je tombe malade. Notre mutuelle me soigne, donc je n'ai pas de problème », argue-t-il.

Pour une mutuelle de santé

La préoccupante situation de Boy Bambara et de beaucoup d'autres anciens lutteurs ne laisse pas indifférent Max Mbargane. « Les anciens lutteurs n'ont pas de caisse sociale. Et la vie n'est pas rose pour certains d'entre nous ». C'est pour cela, indique le manager de Siteu, que des quêtes sont souvent organisées quand un ancien lutteur tombe malade.

« Et c'est dommage et triste », déplore-t-il. A son avis, « il faut que les lutteurs songent à préparer leur avenir en investissant pour qu'à la fin de leur carrière, ils puisent se prendre en charge ». « Je me rappelle de l'époque où Mohamed Ndao Tyson parlait de Sport business.

Il avait parfaitement raison. Quand on gagne de l'argent dans la lutte, il faut aussi investir pour pouvoir assurer sa fin de carrière, sa reconversion », indique Max Mbargane. De nos jours, renchérit le journaliste Babacar Simon Faye, tout est business et le sport ne saurait faire exception à la règle.

Pour Max Mbargane, la lutte est un milieu complexe. Et si l'on n'investit pas pour préparer sa retraite, on risque de souffrir au soir de sa vie. Des initiatives comme la couverture maladie universelle initiée par Moustapha Guèye, sont, selon lui, à saluer.

« Cela va permettre aux lutteurs et leurs familles de bénéficier des services de mutuelles de santé », estime-t-il. Birahim Ndiaye magnifie également le travail de l'ancien « Tigre de Fass ». Ce dernier, soutient-il, est en train de faire un travail qu'aucune association de lutte n'a fait jusqu'ici.

Aujourd'hui, Manga 2, président des anciens lutteurs, dit mener des démarches pour amener l'Etat et le Comité national de gestion de la lutte (Cng) à venir en aide aux anciennes gloires qui vivent des moments difficiles.

« C'est vrai que plusieurs anciens lutteurs sont actuellement malades. C'est le cas de Double Less, Balla Gaye 1, Pape Diop, Boy Bambara, Assurance Malick Diop, Mohamed Ali pour ne citer que ceux-là et je me suis déjà entretenu avec le président Alioune Sarr sur la question. Maintenant nous restons à l'écoute pour voir ce qui sera fait », indique l'ancien roi des Arènes.

Quant à Mohamed Ali, il lance un appel au président de la République, Macky Sall et l'invite à penser aux anciennes gloires qui ont hissé haut le drapeau national. Ceux-là qui ont, au moins une fois, fait plaisir et rendus fiers les Sénégal.