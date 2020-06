Cote d'Ivoire: Promotion de la jeunesse - Une fondation veut placer les jeunes au cœur du développement

La promotion de la jeunesse ivoirienne par les Tic pour en faire la pierre angulaire du développement de la Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif de la Fondation Hermann N'Zi qui a procédé au lancement officiel de ses activités le jeudi 25 juin, à la Riviera palmeraie.

Selon Hermann N'Zi, président de la Fondation, l'idée de sa création répond à une double vision: placer la jeunesse au cœur de l'essor du pays par l'accompagnement des initiatives pouvant favoriser son auto accomplissement. Et porter assistance aux femmes, veuves et orphelins vivant dans la précarité.

« Nous ambitionnons, avec la promotion de la jeunesse autour du numérique, de faire en sorte qu'elle se révèle à elle-même et révèle son génie créateur au monde entier.

En nous basant sur le numérique, nous voulons agir afin que cette révolution ne soit réservée aux plus agiles ni aux plus urbains.

Chaque jeune doit y trouver les moyens de gagner en autonomie, avoir la capacité d'agir, d'entreprendre et de choisir sa vie. Et, par ricochet, apporter un plus à la construction de la Côte d'Ivoire nouvelle », a-t-il indiqué.

A l'en croire, il s'agit pour la Fondation de promouvoir les initiatives et innovations en matière de développement des Tic ; accompagner les organisations et politiques dans les efforts de promotion du numérique dans l'enseignement primaire, préscolaire et secondaire.

Il est question aussi de favoriser et promouvoir la création des startup ; investir dans la formation de la jeunesse à travers des opportunités de bourses pour des études en Technologies de l'information et de la communication (Tic).

La Fondation envisage aussi de poser des actions sociales au profit des femmes vulnérables, des orphelins et des veuves.

Avant le lancement des activités, Hermann N'Zi, par ailleurs président de l'Association cœurs unis pour Bingerville (Cub), a présenté le bilan, positif selon lui, d'un an d'activité de ladite association.

Celle-ci a injecté plus de 30 millions de FCfa dans la formation, la santé, l'assainissement et le cadre de vie, l'auto-emploi et la lutte contre la Covid-19.