Angola: Le ministre d'Etat souligne la modernisation de la réforme de l'État

Luanda — La modernisation, la numérisation et la simplification sont des axes importants de la réforme de l'État, a déclaré vendredi à Luanda, le ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République, Adão de Almeida.

S'exprimant lors de la présentation publique du nouveau prototype d'homologation et de reconnaissance des études supérieures, Adão de Almeida a souligné que faciliter la vie des citoyens devrait être un objectif permanent du travail du Gouvernement.

"L'axe le plus important pour que nous réinventions dans le vrai sens est peut-être de changer nos mentalités, car pour rechercher de nouvelles solutions, il est nécessaire de changer nos mentalités pour nous remettre constamment en question et se demander pourquoi certaines solutions", a it le gouvernant.

Cette évaluation, selon le ministre d'État, sert aux décideurs publics, qui prennent des décisions, aux fonctionnaires, qui assurent le service au quotidien, et aux citoyens, consommateurs de services publics.

Il a indiqué que, si en 2010 au moins 117 000 étudiants étaient inscrits, en 2019, le pays avait un peu plus de 300 000 inscrits dans l'enseignement supérieur.

De 2011 à 2019, a-t-il poursuivi, l'Angola est passé de 24 à 90 institutions d'enseignement supérieur, avec plus d'étudiants et plus d'établissements d'enseignement supérieur entraînant nécessairement plus de diplômés chaque année.

Ainsi, a-t-il ajouté, si en 2010 environ cinq mille étudiants ont été diplômés, depuis 2017, le nombre de diplômés par an est supérieur à 20 mille.

Selon le ministre d'État, le modèle de reconnaissance des certificats en vigueur requiert encore une formalité après la réalisation des études, c'est-à-dire que les niveaux et les titres académiques délivrés par les institutions d'enseignement supérieur sont homologués ou reconnus par l'INAAREES.

Il a ajouté que la moyenne des dernières années enregistre environ 35 à 40 000 dossiers d'homologation et de reconnaissance d'études.

À son avis, il a été très difficile de traiter environ 40 000 cas en peu de temps, étant donné que la plupart des demandes sont présentées en même temps. Pour le responsable, il n'est pas possible de faire une approche statique de la prestation de services publics.

Il a défendu la nécessité pour les prestataires de services publics d'être audacieux et ambitieux dans la recherche de nouvelles solutions efficaces et innovantes qui nous mettent en quête d'excellence.

"Fournir un service au-dessous de nos capacités et possibilités devrait nous concerner tous et fournir un service public médiocre ne peut pas être considéré comme normal", a-t-il rappelé.

Le nouveau prototype d'homologation et de reconnaissance d'études supérieures est une étape importante dans le processus de réforme de l'État, utilisant un paradigme de gouvernance électronique pour poursuivre les objectifs de réduction de la bureaucratie, de simplification des actes et d'efficacité accrue dans prestation de services publics.

La solution technologique lancée vendredi vise à simplifier et numériser la procédure d'homologation et de reconnaissance d'études supérieures.