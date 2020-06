Ile Maurice: Ces proches d'Ivan Collendavelloo à des postes clés

Avec la révocation d'Ivan Collendavelloo comme ministre, l'avenir de plusieurs nominés politiques et proches du leader du Muvman liberater (ML) demeure incertain.

D'ailleurs, hier après-midi, vendredi 25 juin, Nirmala Nababsing, Eric Triton, Karishma Rughoonundun et Devanand Sungkur, les quatre conseillers qu'il avait recrutés au sein de son ministère, sont partis. Si le leader du ML décide de quitter Pravind Jugnauth pour siéger en indépendant, il est certain que ceux qui demeurent fidèles à l'ancien ministre devront plier bagage.

Il faut aussi prendre en considération que le nouveau ministre des Services publics placera les collaborateurs auxquels il a confiance à des postes clés. Nous vous proposons de découvrir quelques proches d'Ivan Collendavelloo nommés aux divers postes.

La vice-présidence

Eddy Boissézon, ex-député du ML et député battu lors des dernières élections, avait été nommé vice-président de la République. Bien qu'il occupe un poste dit apolitique, il n'en demeure pas moins qu'il occupe cette place après qu'il a perdu aux élections. Sollicité par l'express jeudi, il a déclaré qu'il ne peut commenter la révocation et qu'il est trop tôt pour parler de sa démission.

Ministère des Services publics

Nirmala Nababsing

Elle a passé presque 40 ans dans la fonction publique avant de prendre sa retraite alors qu'elle occupait le poste de Senior Chief Executive de ce ministère. Par la suite, elle avait été engagée par Ivan Collendavelloo comme Senior Advisor en 2018.

Eric Triton

Il doit avoir les blues avec le limogeage du ministre. Le recrutement de ce chanteur comme conseiller après la victoire de l'alliance MSM-ML avait surpris plus d'un car il n'a aucune connaissance dans le domaine de l'énergie. Eric Triton était aux côtés d'Ivan Collendavelloo pendant la campagne électorale à Stanley-Rose-Hill.

Karishma Rughoonundun

Elle était l'attachée de presse d'Ivan Collendavelloo. Karishma Rughoonundun est arrivée à ce ministère grâce au Youth Employment Programme du gouvernement comme stagiaire. Elle a assumé ces fonctions après le départ de Deven Anacootee.

Devanand Sungkur

Il était le conseiller en eau de ce ministère. Devanand Sungkur connaît Ivan Collendavelloo depuis qu'il était au collège.

Central Water Authority

Geean Mahadeea

Geean Mahadeea est le président du conseil d'administration de la Central Water Authority (CWA) depuis mai dernier.

Dorina Prayag

Dorina Prayag est la Hotline Coordinator de la CWA. Elle est certes une employée de la CWA, mais elle a gravi les échelons sous ce nouveau gouvernement alors qu'elle était téléphoniste.

Vishnoo Gopaloodoo

Vishnoo Gopaloodoo est membre du conseil municipal de Quatre-Bornes. Il fait également partie du conseil d'administration de la CWA. Il avait aussi été un membre du Medical Council.

Wastewater Management Authority

Sulaiman Hansrod

Contre vents et marées, Sulaiman Hansrod a gardé son fauteuil de Chairman de la WWMA. Cette institution a fait l'objet de beaucoup d'allégations.

Jocelyne Dantier

Le Conseil des ministres a nommé Jocelyne Dantier en tant que membre du conseil d'administration de la WMA en septembre 2015 après la démission de deux membres. Elle fait aussi partie du conseil d'administration du Mauritius Museums Council.

Hemrazlall Gopaul

Tout comme Jocelyne Dantier, Hemrazlall Gopaul a été nommé par le Conseil des ministres en septembre 2015 membre du conseil d'administration de la WWMA. Il est aussi un membre du comité régional du ML dans la circonscription n°19.

Edwin Gregoire

Edwin Gregoire a des liens de parenté avec Christelle Sohun, une proche d'Ivan Collendavelloo. Il siège au sein du board de la WMA.

Utility Regulatory Authority

Jenny Mootealloo

L'avocate Jenny Mootealloo était un membre du MMM. Elle a donné un coup de main à Ivan Collendavelloo dans la circonscription n°19 lors de la dernière campagne électorale. Le 13 mars 2020, elle a été nommée Commissioner de l'Utility Regulatory Authority.

Central Electricity Board

Toolsyraj Benydin

Toolsyraj Benydin, ancien député du ML, a été battu lors des élections dans la circonscription n°20. Il a été nommé membre du conseil d'administration du CEB la semaine d'avant, après que l'ancien board a été révoqué.

Les ambassadeurs

Christelle Sohun et les autres

Christelle Sohun était avocate à l'étude d'Ivan Collendavelloo. Après les élections de 2014, elle a été nommée membre à l'Independent Review Panel. Par la suite, elle a obtenu le poste de haut-commissaire de Maurice en Australie. Elle a cédé son poste à Marie-Claire Monty après les dernières élections. Le gouvernement devrait l'envoyer à Berlin, mais on affirme que cela ne pourra pas se faire car elle pourrait être appelée par la commission anticorruption pour faire la lumière sur certains éléments dans l'affaire St-Louis. Par ailleurs, on nous a fait aussi comprendre que Chandan Jankee et Eshan Patel avaient été nommés ambassadeurs respectivement en Allemagne et en Malaisie dans le quota du ML.

Maire et adjoints au maire

Ken Fong est le maire de Beau-Bassin-Rose-Hill depuis les élections municipales de 2015. Candidat battu lors des élections générales, il a repris son poste. Le ML a également des membres qui sont adjoints au maire. Ils sont Dany Augustin (Port-Louis), Mike Mungur (Vacoas-Phoenix) et Toorawtee Gokool (Curepipe).

Histoire politique

Trois premiers ministres adjoints révoqués

Ivan Collendavelloo n'est pas le premier no d'un gouvernement à avoir été révoqué. La première destitution de ce poste est celle de feu sir Satcam Boolell. On est alors en 1990, et sir Anerood Jugnauth était le chef du gouvernement. Sept ans plus tard, c'est au tour de Navin Ramgoolam de révoquer son PM adjoint, Paul Bérenger. Ce dernier, soulignons-le, avait déjà connu la révocation en 1993 sous le prime ministership de sir Anerood Jugnauth. À cette époque, Paul Bérenger était le no 3 du gouvernement. Et jeudi dernier, alors que Pravind Jugnauth assume le poste de PM, Ivan Collendavelloo est devenu le troisième PM adjoint à être démis de ses fonctions.

Par ailleurs, la toute première révocation d'un ministre remonte au 17 décembre 1973. Il s'agit de celle de feu sir Gaëtan Duval, qui occupait alors le portefeuille ministériel des Affaires étrangères, du Tourisme et de l'Émigration. Si feu sir Gaëtan Duval était un allié principal du premier chef du gouvernement, sir Seewoosagur Ramgoolam, dans la hiérarchie ministérielle, il était placé après sir Veerasamy Ringadoo, sir Abdool Razack Mohamed et sir Satcam Boolell.

Le MSM prêt à recuellir les poulains du ML

Que feront les deux autres députés du ML à savoir Zahid Nazurally, Deputy Speaker, et Ismaël Rawoo, secrétaire parlementaire privé ? Alors que leur leader, Ivan Collendavelloo a été révoqué comme ministre...

Un membre du comité régional du MSM de Montagne-Blanche-Grande-Rivière Sud-Est (n°10), circonscription où est élu Zahid Nazurally, avance que ce dernier sera le bienvenu dans les réunions régionales. Les membres du MSM n'auront pas de difficulté à l'accueillir, dit-on.

Quant à Ismaël Rawoo, il est très proche de Showkutally Soodhun qui, selon des proches du MSM, a aidé une compagnie dont il est un actionnaire à obtenir un lopin de terre de l'État.

Donc peu importe le stand d'Ivan Collendavelloo, le MSM peut compter sur le soutien de 43 parlementaires, dont les deux élus de Rodrigues. «Ce parti n'intéresse pas le MSM», nous a confié un proche du Premier ministre.

Quant à Ivan Collendavelloo, il a déclaré au cours de sa conférence de presse, jeudi après-midi, qu'il compte rencontrer les membres de l'exécutif de son parti dans le courant de ce week-end pour connaître leur opinion sur son action politique future.

Anil Gayan qui est techniquement le président du ML soutient que normalement, il devrait être convoqué à cette réunion. «Si Collendavelloo veut avoir l'avis de son bureau politique, il devrait me convoquer ainsi que le trésorier Ravi Rutnah, mais j'ai des doutes qu'il le fera. Je peux comprendre que le secrétaire Eddy Boissézon, qui est vice-président de la République et qui ne fait plus de la politique active, ne pourra pas être invité.» Selon Anil Gayan la dernière réunion du ML s'est tenue en décembre dernier.

Pour sa part, Sangeet Fowdar qui ne fait plus partie du ML, soutient qu'avant les dernières élections générales, le bureau politique se réunissait au moins deux fois par mois. «Ces réunions se tenaient souvent dans le bureau de Collendavelloo dans l'après-midi. Toutefois depuis que j'ai démissionné, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de ce parti.»

Qui rencontrera Ivan Collendavelloo ? «Sans doute quelques proches à lui, dont Seety Naidoo», a indiqué un ancien membre du parti. Il estime qu'après le départ des anciens parlementaires, ce parti n'existe pas.