Soudan: L'État de Khartoum adopte des mesures de sécurité à l'occasion de l'anniversaire du 30 juin

Khartoum — Le Wali par intérim de l'État de Khartoum, chef du comité de sécurité de l'État, Dr Yousif Al-Dhai, a publié un communiqué sur les résultats de la réunion du comité de sécurité concernant la célébration de l'anniversaire du 30 juin.

Le Comité de sécurité de l'État a élaboré un plan de sécurité serré comprenant plusieurs axes, à travers lequel il a souligné la pleine coordination entre tous les services de sécurité et les services réguliers.

Le communiqué a indiqué que le plan sert principalement à la réalisation de la sécurité et de la sûreté pour la patrie et les citoyens, soulignant que la sécurité et les organes réguliers sont en attente et en pleine disponibilité en ce qui concerne la fourniture d'informations sur les plans des intrus qui prévoient de faire glisser les célébrations dans un abîme de sabotage et de chaos.

Pour réaliser ce plan, le comité de sécurité de l'État a pris les décisions suivantes:

- Fermeture complète des ponts, sans exception, les jours des 29 et 30 juin, outre la fermeture des passages à destination et en provenance des États.

- Fermeture des marchés, des commerces et des services afin de ne pas être vulnérable au ciblage des intrus.

- Suspension de la délivrance de nouveaux permis jusqu'à nouvel ordre.

- Affirmation du respect du verrouillage de santé et du plein respect des directives de santé et des exigences de prévention du coronavirus.

- Fourniture de la situation des biens de consommation, de la farine de blé et du carburant pendant les jours des 29 et 30 juin.

- Accompagnement des procureurs auprès des forces de sécurité pour prendre des mesures juridiques sur le terrain contre ceux qui s'introduisent.

- Le Comité appelle les révolutionnaires et les citoyens en général à coopérer avec les services de sécurité pour préserver l'intégrité des célébrations et à ne pas empiéter sur les édifices gouvernementaux et les propriétés des citoyens et à s'éloigner des sites et zones militaires.

- Le Comité appelle les révolutionnaires et les citoyens à être vigilants et à dénoncer immédiatement les intrus et à informer les forces régulières de leur présence et à ne pas engager de confrontations directes avec eux afin de faire avorter leur projet d'entraîner les célébrations dans la violence.