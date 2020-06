Angola: La Première dame mobilise un soutien pour les personnes vulnérables

Luanda — Le Bureau de la Première Dame d'Angola a mobilisé, vendredi, des partenaires pour soutenir les enfants hospitalisés dans l'unité de pédiatrie de l'hôpital Geral de Luanda.

Selon une note parvenue à l'ANGOP, il a été formalisé, à travers la plate-forme « Roda do Amor-Partilhando Solidariedade », les partenariats avec les entreprises EMAXICOM, S.I.C.I.E -Entreprise commerciale importation et exportation et NUVIBRANDS, tandis que LA NESTLÉ ANGOLA s'est associée à un don de produits de sa marque.

Selon la note, il s'agit d'une initiative destinée aux enfants de la petite enfance, qui se veut un instrument d'apprentissage et de promotion des valeurs / principes sociaux.

« S'associant aux efforts du gouvernement et d'autres partenaires, au cours de ce mois de l'enfant et à un moment où, dans le monde, nous subissons les effets de la pandémie du Covid-19, la Roda do Amor prête sa solidarité et son soutien aux enfants en situation de vulnérabilité ", lit-on dans le communiqué de presse.

Ce soutien est notamment apporté aux enfants hospitalisés, privés de santé, de vivre ensemble, d'une vie normale et saine", précise le document.

Selon le document, parmi les dons, qui seront remis aux bénéficiaires samedi, figurent 72 boîtes de bouillie, des boîtes de lait en sachets unidoses, 1120 paquets de couches, 2880 kits d'hygiène buccale et 280 boîtes de couches.

Le paquet de dons comprend également 25 boîtes de lingettes et 80 boîtes de divers produits de soins personnels, tels que des savons, du gel de bain, de l'huile, des crèmes et de l'eau de Cologne.