Algérie: Le RND participera "avec énergie" à l'effort national de construction de la nouvelle Algérie

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a indiqué, samedi à Alger, que sa formation politique participera "avec énergie" à l'effort national de construction d'une nouvelle Algérie de prospérité et de bien-être.

Intervenant lors de la session ordinaire du Conseil national du RND, M. Zitouni a précisé que sa formation politique participera avec énergie à l'effort national de construction d'une nouvelle Algérie de prospérité et de bien-être pour les citoyens et souscrira à toutes les démarches servant les intérêts suprêmes du pays.

Concernant le débat sur la révision de la Constitution, M. Zitouni a fait savoir que le RND avait tenu plusieurs réunions au niveau des wilayas pour recueillir les propositions de la base, lesquelles ont donné lieu, après un large débat, à une soixantaine de propositions d'amendements ainsi qu'à des réserves sur certains points auxquels des alternatives ont été suggérées.

Le parti souscrit aux démarches à même de renforcer la stabilité du pays et se dresse contre toute manœuvre menaçant l'unité nationale, a affirmé M. Zitouni.

A la même occasion, le SG du RND a rendu hommage à l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), et salué son rôle dans la préservation de l'unité et de la stabilité du pays, ainsi que dans la protection de la Patrie, pendant les différentes étapes et sa lutte contre toutes les menaces.

Au plan social, il a valorisé les acquis réalisés, à l'instar des décisions visant à améliorer le pouvoir d'achat et les aides et allocations au profit du citoyen au revenu modeste.

Au volet économique, le même responsable a appelé à la restructuration de l'économie nationale qui doit être séparée de l'administration, à travers l'édification d'une économie affranchie de la rente pétrolière et basée sur les Petites et moyennes entreprises (PME), créatrices de richesses et d'emplois, outre la nécessité de revoir les systèmes financier et fiscal.

Le SG a fait état du projet d'installation prochaine d'un organe de la prospection et des études stratégiques dans le cadre du programme du parti, regroupant des experts et spécialistes de la formation politique, pour formuler des propositions scientifiques.

Pour ce qui est de la session ordinaire du Conseil national du parti, M. Zitouni a indiqué que cette rencontre examinera certains points réglementaires et politiques et les derniers développements sur la scène nationale, tels le dossier de la révision de la Constitution et l'examen de plusieurs motions, dont celles relatives au programme d'action du parti pour l'année prochaine.