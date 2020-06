Algérie: Le Président Tebboune adresse ses condoléances à la famille du défunt Belaïd Abdesselam

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé samedi à la famille du moudjahid et ancien chef du Gouvernement, Belaïd Abdesselam, un message de condoléances et de compassion, dans lequel il a salué son long parcours de militantisme au sein du mouvement national, durant la glorieuse Guerre de libération et au service de l'Algérie indépendante, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Dans son message, le Président de la République a exprimé ses sincères condoléances et compassion, priant Dieu le Tout-Puissant d'accueillir le défunt en son vaste Paradis et de prêter à sa famille et ses compagnons patience et réconfort", conclut-on de même source.