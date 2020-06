Congo-Kinshasa: Conférence panafricaine sur le Grand Inga - La Corap plaide pour l'implication de toutes les parties prenantes au projet

La coalition d'ONG fustige l'exclusion manifeste de la société civile dans ces assises techniques virtuelles alors qu'elle est une partie prenante dans le processus, bien qu'elle ait sollicité officiellement d'y prendre part.

Dans une analyse du contexte du secteur de l'électricité dominé par le dossier Inga, qui a motivé l'organisation de la Conférence panafricaine sur le Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo (RDC), les organisations membres de la Coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et l'action publique (Corap) ont fait quelques recommandations au chef de l'Etat congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, visant à faire bénéficier à la population locale impactée par ce projet ainsi que la population congolaise tout entière des avantages dudit projet.

Tout en saluant l'organisation de cette conférence par le gouvernement congolais à laquelle vont prendre part des experts de plusieurs pays d'Afrique et du monde, la Corap regrette, cependant, que le thème de la conférence a fait un focus sur l'hydroélectricité et spécifiquement sur le projet Grand Inga, « qui vise essentiellement l'électrification de l'Afrique et non de la RDC, en priorité ».

Dans leur réaction du 25 juin, les organisations membres de la Corap ont fait, en effet, constater que le gouvernement congolais organise d'importantes assises pour viser la satisfaction de la demande énergétique africaine en priorité, alors que plus de 90% de la population congolaise n'ont pas accès à l'électricité.

Ces organisations fustigent, en outre, l'exclusion manifeste de la société civile dans cette conférence technique virtuelle alors qu'elle est une partie prenante dans le processus, bien qu'elle ait sollicité officiellement d'y prendre part.

Cette analyse amène la Corap a exhorté le président de la République à impliquer à la préparation, à la réalisation, au suivi et évaluation de cette activité à l'échelle régionale et internationale sur l'hydroélectricité en RDC, qui vise la promotion du potentiel énergétique congolais, toutes les parties prenantes au projet, y compris les communautés locales et les organisations de la société civile spécialisées sur le secteur de l'énergie.

Ces organisations appellent également le chef de l'Etat congolais à faire attention au projet Grand Inga, « qui peut être porteur de grands impacts négatifs sur l'environnement, le social et même l'économie que des effets bénéfiques pour le pays ».

Félix Tshisekedi est également appelé à se préoccuper, en priorité, de l'accès de plus de 90% de la population congolaise à l'énergie, lequel passe entre autres, selon la Corap, par une approche décentralisée qui s'appuie sur le développement de 60 gigawatts potentiel hydroélectrique et de l'énergie solaire répartis sur l'ensemble du pays.