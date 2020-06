Congo-Brazzaville: COVID-19 - Des amuseurs publics donnent leur nombre des cas de la pandémie

Ce comportement devenant très dangereux, car il trouble en partie la quiétude des citoyens, il faut le dénoncer avec la dernière énergie. Ces gens, en se comportant de la sorte, sont qualifiés par certains citoyens comme des « venins sociaux », car leurs propos déstabilisent et créent la panique sociale dans certains quartiers des arrondissements de nos villes, en l'occurrence les grandes agglomérations.

Tout Congolais sait que l'unique organe habileté, susceptible de donner des informations officielles sur la pandémie du coronavirus au niveau national s'appelle la coordination nationale de riposte à la pandémie du coronavirus.

Ces informations, les Congolais les ont tous les deux jours à travers des communications audio-visuelles.

Alors d'où vient cette race d'informateurs audacieux et malhonnêtes qui, à gorge déployée, dans des bus, marchés, administrations et quartiers se permettent de donner des informations fantaisistes et grotesques aux citoyens ? C'est regrettable !

« Oh ! Tâchez de ne pas considérer ce que l'on vous donne comme chiffres tous les jours à la radio et la télé. Ces chiffres ne sont pas les vrais ». Ces propos d'un passager dans un bus, faisant la ligne 11 qui va du grand-marché au quartier 418 dans la ville océane, ont troublé il y a quelques jours tous les autres passagers du bus.

Et cet amuseur-public ne s'est pas arrêté là, il s'est dit être en possession de vraies statistiques et a fini par les balancer à tout le monde dans le bus. Cela a créé un vrai état de panique dans le bus, car ces statistiques étaient très troublantes.

Aucun département n'était épargné et quelques cas que l'on présente officiellement, selon lui, ne sont que d'un seul département.

Oh ! Quelle bizarrerie sociale ! Et comme le mensonge se ventile toujours à une vitesse exponentielle, ces « trouble-opinion » sont crus par tous ceux qui sont autour d'eux. C'est dommage !

Pire encore, ces « dangereuses personnes » n'ont pas toutes les mêmes statistiques. Mais une chose est certaine, toutes ont des chiffres qui font peur à l'auditoire, car la majorité d'entre elles parle d'une hausse qui serait déjà incontrôlable dans le pays avec de nombreuses contaminations non signalées.

Et si on leur pose la question de qui ils détiennent ces informations, ils n'hésitent pas à vous quereller. Une vraie intoxication de l'opinion publique qui prend déjà dans certains milieux des proportions inquiétantes.

Alors si l'on ne marque pas très vite un coup d'arrêt à cette race dangereuse d'informateurs, il va de soi que celle-là accouchera d'autres races d'« amuseurs-publics » encore plus venimeuses.

Comment comprendre qu'au moment où toute la nation a reçu de la part des pouvoirs publics des consignes strictes pouvant permettre à se dresser contre cet ennemi invisible, certains citoyens créent de la peur bleue à d'autres citoyens à travers des blagues et niaiseries publiques ?

Et pourtant la santé publique ne se marie pas à des niaiseries et des blagues comme telles. Trop de fantaisies font perdre chez l'être humain le contrôle de soi et créent la panique. Cessons avec ces jeux inutiles, vous « géniteurs » des chiffres fantaisistes.

Vous qui excellez dans la plaisanterie, aidez plutôt d'autres citoyens à retrouver le « moral » au lieu de les agacer par des sales et fausses nouvelles. Ces spécialistes de faux chiffres donnés expressément devraient être aussi des gens à interpeller au même titre que ceux qui ne portent pas de masques.