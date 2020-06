Angola: COVID-19 - Le personnel de l'intérieur éclaircis sur la prise en charge des patients

Benguela (Angola) — Soixante-dix membres de la délégation provinciale du ministère de l'Intérieur à Benguela ont été informés vendredi, sur les la prise en charge, la transmission et la prévention du covid-19.

Orientée par le superviseur du Bureau provincial de la santé publique de Benguela, Américo Maquina, l'action de formation, faisant allusion aux 41 ans du ministère de l'Intérieur, a abordé non seulement les soins sur la prise en charge des patients et des personnes suspectées de covid-19, mais aussi les concepts de cas suspects, probables et confirmés.

S'adressant à l'Angop, le directeur chargé de la planification, de l'étude, de l'information et de l'analyse de la délégation du ministère de l'Intérieur, José Glório, a déclaré que seule la connaissance de la maladie et de ses formes de contagion et de prévention permet à la population de se protéger et d'aider à combattre le coronavirus.

«Nous sortons d'ici éclairés et mieux préparés à faire face à la pandémie, car l'effectif est en contact permanent avec les citoyens», a-t-il souligné.

L'Angola a enregistré jusqu'à présent 244 cas positifs, dont 153 actifs (six nécessitant une attention particulière de la part de l'équipe médicale), 81 guéris et 10 décès.