Congo-Brazzaville: Numérique - Encourager le partenariat public-privé pour générer des revenus

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a échangé le 25 juin à Brazzaville, par visioconférence, avec les dirigeants de la société américaine "1 Rivet" sur l'implémentation d'une plateforme multimodale en vue de générer les revenus additionnels de l'État.

Au cours des échanges, le ministre Léon Juste Ibombo a signifié que la mise en place de cette plateforme multimodale permettra d'accélérer le processus de transformation digital au Congo.

En effet, le Congo a adopté une stratégie Congo vision digitale 2025 qui vise à faire du numérique un levier important de la compétitivité des entreprises et de diversification de l'économie.

Il s'agit de matérialiser l'engagement 5 de la marche vers le développement dont le but est d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique.

Ladite stratégie de développement numérique est basée sur trois piliers à savoir : le e-citoyen dédié aux contenus numériques des citoyens, le e-Gouv pour le gouvernement et les administrations et enfin le e-business destiné à favoriser le commerce et les transactions électroniques.

Dans le cas du e-Gouv, Léon Juste Ibombo a précisé qu'il faudrait que le gouvernement ait une plateforme unique. « On ne peut pas avoir des plateformes parsemées. Il nous faut uniformiser pour avoir une meilleure traçabilité », a-t-il fait savoir.

D'ajouter que « Pour la mise en œuvre de cette stratégie, il nous faut tisser des partenariats public-privé pour la simple raison que nous avons les infrastructures mais nous n'avons pas les plateformes nécessaires pour implémenter, assurer et accélérer cette transformation digitale ».

Dans sa vision de transformer l'écosystème du e-gouvernement, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique travaillera en étroite collaboration avec la société 1Rivet dans le but de créer une plateforme intégrée de services d'administration en ligne axée sur la génération de revenus et la transformation de l'économie numérique du pays.

1Rivet est une entreprise internationale de solutions de technologie de l'information de premier plan spécialisée dans le développement des plateformes digitales. Elle est reconnue pour sa capacité unique à développer et à appliquer de manière rentable les technologies émergentes pour résoudre les défis globaux en business des secteurs public et privé.

Par ailleurs, la société américaine 1Rivet a assuré le ministre avoir un financement prêt à hauteur de 5 millions de dollars en vue d'accompagner le gouvernement congolais dans le cadre de cette transformation digitale.

La visioconférence de ce jour fait suite à l'accord cadre de partenariat que la Congo a signé le 19 février à Washington avec la société 1Rivet.

« C'est un projet de grande envergure, il nous faut donc continuer à échanger, ce, malgré la pandémie de Covid-19... », a conclu le ministre Léon Juste Ibombo.