Congo-Brazzaville: COVID-19 - L'exécutif préoccupé par le redémarrage des petites entreprises

La reprise des activités de très petites et moyennes entreprises figure au coeur des engagements des pouvoirs publics en cette période de déconfinement progressif consécutif à la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Un certain nombre de mécanismes ont été mis en place afin de permettre à ce secteur moteur de la croissance économique de se redynamiser. L'On note le concours des plans d'affaires dédiés aux candidats entrepreneurs, le fonds d'appui au développement de la compétitivité des petites et moyennes entreprises au profit des entrepreneurs en activité, le projet d'appui au relèvement post Covid-19 des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises des acteurs du secteur informel et des artisans.

Il est également prévu une assistance technique à la promotion des petites entreprises et à la transition vers l'économie formelle.

« Pour mener à bien ces différents projets, notre ministère procédera à la modernisation de l'écosystème des structures d'accompagnement et d'appui aux très petites et moyennes entreprises», a indiqué la ministre en charge du département, Yvonne Adélaïde Mougany, dans une déclaration, prononcée à l'occasion de la 3e édition de la journée internationale des micros, petites et moyennes entreprises, célébrée le 27 juin.

Au niveau national, le thème choisi est : « impact de la pandémie Covid-19 sur les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises : quelle stratégie pour la sortie de crise ? »

Les acteurs du secteur informel et les artisans ont, à cet effet, été appelés à faire preuve d'imagination et d'innovation pour restaurer, relancer et développer leurs outils de production afin de faire redémarrer l'activité aux côtés d'autres agents économiques.

Remerciant les partenaires notamment la Banque africaine de développement, le Programme des Nations unies pour le développement, l'Union européenne pour leur accompagnement, la ministre des Petites et moyennes entreprises invité ces derniers à poursuivre avec le gouvernement, le cheminement visant l'amélioration du climat des investissements et des affaires au Congo.