Madagascar: Langue - Fimpima France célèbre le malgache

Le Faritany Fimpima Frantsa, l'une des antennes les plus actives du Fimpima central, organise des fêtes folkloriques pour le troisième âge. (crédits photos : Faritany Fimpima Frantsa)

Décidément, Internet et événementiel font bon ménage durant cette période de crise sanitaire, puisque le « Fikambanan'ny mpikabary malagasy » (Fimpima), basé en France, va célébrer en direct le mois de la langue malagasy, ce jour à partir de 20 h.

Ce sera deux heures de diffusion, durant lesquelles les utilisateurs et amateurs de belles tournures et de poésies retrouveront danse, art oratoire, poèmes, etc. Une célébration, somme toute, assez conservatrice.

D'après les organisateurs, ce sera aussi l'occasion de célébrer la fête de l'Indépendance. Par ailleurs, dans l'ensemble, ce mois de la langue malagasy a été très discret cette année, lutte contre le Covid-19 oblige.

Le Fimpima est l'une des associations les plus répandues dans le monde pour la promotion de la langue malagasy. Il possède des membres en France, en Amérique du Nord et dans plusieurs pays d'Europe.

Dans la même perspective, le Fimpima au Canada a par exemple organisé des séances d'explications sur des thèmes comme « L'écoute et l'émotion, en présence de la langue malagasy », le 20 juin avec Abel Arimanana Andriarimalala, poète et professeur de français et de malagasy.

Même procédure, les séances ont été diffusées via le web sur une plateforme téléchargeable sur la page Facebook des antennes du Fimpima à travers le monde.