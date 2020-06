Cameroun: « Les clients sont peu informés »

interview

André Kanomegne Fominkeu'eu II, président administrateur national de l'Association Douze millions de consommateurs.

Quel est le prétexte de cette campagne de sensibilisation sur les droits bancaires ?

Notre association dispose d'un service chargé du traitement des réclamations des consommateurs et de leur accompagnement pour l'accès à la justice. Et entre 2015 et 2018, nous avons reçu 180 plaintes à travers lesquelles nous avons constaté avec regret que de nombreux consommateurs sont ignorants de la réglementation portant sur le service bancaire minimum garanti et sont par conséquent victimes des abus y afférents. Alors qu'ils constituent le plus grand groupe économique influençant et subissant presque toutes les décisions économiques publiques et privées lorsqu'ils sont éduqués, les consommateurs camerounais sont encore très peu informés sur les droits à leurs intérêts économiques.

Quelle est la situation actuelle des plaintes des consommateurs?

Elle présente un faible niveau de réclamation. En effet, 2% des plaintes sont relatives aux conditions des banques. 3% concernent les services bancaires minimum garantis pourtant la majorité de consommateurs ne se rend même pas compte, que ces services devraient être gratuits. Le taux des plaintes dues à la délivrance des chéquiers est de 45%, celui du paiement électronique auprès d'un commerce est de 6% et 7,4% de réclamations concernent le retrait de liquidités auprès des guichets automatiques.

Les résultats de l'analyse des plaintes relevant d'une insuffisance d'éducation et d'information des consommateurs. L'objectif de cette rencontre est le renforcement de capacité des consommateurs des services bancaires sur leurs droits et devoirs afin qu'ils soient avertis tout au long de leur vie. Les conditions de banques ne sont pas toujours uniformes. Les taux d'usure et le taux global de banque ne sont pas toujours connus du public. C'est à cause de cette ignorance que les banques profitent pour facturer des taux très élevés