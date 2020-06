Angola: Le gouvernement répand les soins intensifs pédiatriques dans le pays

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a admis samedi que l'exécutif devrait répandre des unités de soins intensifs pédiatriques dans d'autres régions du pays, pour une prise en charge plus humanisée des enfants.

Le chef de l'Etat angolais s'est adressé à la presse à l'issue de la visite qu'il a effectué à la nouvelle unité des urgences de l'hôpital pédiatrique David Bernardino, d'une capacité de 135 lits.

Selon João Lourenço, avec cette une unité aussi bien équipée, à peine, dans la ville de Luanda, plusieurs enfants, non seulement des différentes municipalités de la capitale, mais aussi d'autres provinces, y viendront et finiront par surcharger la capacité de l'unité et elle pourra se dégrader rapidement.

"Par conséquent, il est logique de reproduire cette expérience dans d'autres provinces", a souligné le Président en regardant les huit premiers patients accueillis dans la nouvelle unité des services d'urgence.

Concernant l'extension des répliques des soins intensifs pédiatriques, il a indiqué que cela dépendrait du secteur de la santé lui-même, qui réalisera des études et répandra ces services, en fonction de sa capacité financière, «mais l'idéal est d'en conduire plus d'unités dans d'autres parties du pays». Le Président de la République a estimé que la nouvelles installations des services des urgences représentaient une étape importante dans la résolution des problèmes de santé de la population, en particulier des enfants.

"Ce que nous venons de voir (... ) nous rend tous fiers. Celui qui connaissait les services d'urgence de l'hôpital pédiatrique David Bernardino peut comparer ce que c'était et ce que c'est maintenant", a-t-il souligné.

Il a rappelé qu'à l'ouverture de l'hôpital de campagne de la Zone économique spéciale (ZEE), dans le cadre de la pandémie de covid-19, il avait annoncé que d'autres unités étaient en cours de préparation pour faire face aux cas de pandémie.

Il a remercié les entreprises de construction qui, en un temps record, ont réussi à faire cette adaptation et à équiper les installations.

Services des Urgences

Avec 135 lits, la nouvelle unité des Urgences de l'hôpital pédiatrique dispose de chambres pour patients hospitalisés et d'une unité de soins intensifs (USI).

Sur les 135 lits (lits), 47 sont de l'USI, dont 19 de la néonatologie (nouveau-nés). Chaque lit de soins intensifs est équipé d'un moniteur, d'un ventilateur, d'une pompe et d'une seringue à perfusion (électriques).

La nouvelle structure, appelée Paulo Adão de Campos, en l'honneur du gynécologue angolais avec plus de 40 ans de service, dispose de services d'urgence à court terme, tels que des consultations externes et un hôpital de jour.

Les travaux de réfection et les équipements du bâtiment, rattachés à l'hôpital Psychiatre de Luanda, étaient à la charge des entreprises de construction Casais, Mota Engil, Makibe, Omatapalo et Inforcon, et ont été faits gratuitement, dans le cadre de leur responsabilité sociale.