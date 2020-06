Angola: Se prévenir du COVID-19 est d'abord une responsabilité individuelle, affirme la Police Nationale

Luanda — L'obéissance aux mesures de prévention contre le Covid-19 est d'abord une « responsabilité individuelle » de tous les citoyens angolais, et ceux-ci ne doivent pas l'imputer aux Forces de défense et de sécurité nationales.

Ce n'est pas non plus aux autorités sanitaires que les citoyens doivent imputer, en premier lieu, la responsabilité relative à la pandémie, a affirmé samedi à Luanda le porte-parole des Forces de défense et de Sécurité nationale auprès de la Commission multisectorielle de lutte contre le Covid-19.

Intervenant dans un point de presse sur l'évolution du Covid-19 en Angola, Waldemar José a souligné, à titre d'exemple, que porter un masque chirurgical, notamment dans les lieux publics, et garder une distance physique convenable d'une personne à l'autre, sont en fait une responsabilité individuelle de chaque citoyen, qui ne devrait pas être imputée aux Forces de défense et sécurité nationales.

Le sous commissaire de la Police nationale a fait savoir que la concentration des gens, ne faisant pas usage de masques chirurgicaux et ne gardant pas non plus la distance physique recommandée pour éviter la contagion, était l'une des infractions les plus souvent enregistrées par les Forces de l'ordre, notamment dans la capitale du pays, Luanda, ce qui contrarie donc le Décret présidentiel, qui qualifie de Calamité publique la situation que vit actuellement le pays.

Le porte-parole a tenu ces propos aux côtés du secrétaire d'Etat à la Santé publique, Franco Mufinda, qui a révélé, au cours de ce point de presse, que quinze (15) cas positifs de Covid-19 venaient d'être notifié en Angola, au cours des dernières 24 heures, soit du vendredi au samedi 26 et 27 juin 2020.

Ces cas positifs nouveaux portent ainsi à 259 le nombre des personnes infectées par la pandémie en Angola, soit 166 actives, 83 guéries et 10 décès.