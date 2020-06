Algérie: Naama - Plan technique de valorisation du pistachier d'Atlas

Naama — Un programme technique pour réhabiliter le pistachier d'Atlas et maîtriser leur reproduction dans les régions du sud de la wilaya, a été lancé dernièrement par l'association "Terre verte" d'Ain Sefra (Naama), a-t-on appris dimanche de son président.

Le spécialiste en biologie, Said Bouarfa a déclaré en marge d'une opération de plantation de 30 arbustes de cette variété, organisée par la même association sur les hauteurs de la zone d'expansion touristique (ZET) du "Mont Makthar" à Ain Sefra, que le programme vise à valoriser cet arbre et à étendre sa culture menacée par l'extension urbaine, le pacage et son utilisation comme aliment du bétail.

Dans ce cadre, 500 plants de cette variété qui s'adaptent aux conditions climatiques du Sahara, ont été produits au niveau d'une petite pépinière créée par cette association dans la commune d'Ain Sefra, et distribués gratuitement aux agriculteurs et aux habitants des zones rurales, pour multiplier leur culture dans les steppes et les zones montagneuses.

Il est prévu en outre, un programme d'intensification des activités de sensibilisation afin de préserver le pistachier d'Atlas, son exploitation rationnelle et la réduction des sites de pacage aux endroits où cet arbre se développe naturellement.

La même source a indiqué que l'effort est axé sur le volet scientifique de ce plan ayant trait aux aspects techniques et productifs de la pistache d'Atlas et les potentiels économiques disponibles qui peuvent être incorporés dans ce domaine au niveau de la wilaya, notamment dans les régions où le pistachier peut pousser comme à Gaaloul, Ladjdar et Merir dans les communes d'Ain Benkhellil et Djenine Bourzeg.