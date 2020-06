Algérie: Ouargla - Plus de 1.400 palmiers détruits par le feu depuis le début de l'année

Ouargla — Pas moins de 1.403 palmiers ont été ravagés par le feu entre janvier et juin en cours dans la wilaya d'Ouargla, a-t-on appris dimanche auprès de la protection civile.

Un total de 208 incendies a été enregistré au cours de la même période à travers les daïras de la wilaya, alors que la daïra d'Ouargla s'est classé en première position en terme d'incendies et de dégâts avec 114 incendies et 522 palmiers détruits, a-t-on souligné, précisant que la daïra de Touggourt a déploré 30 incendies et la perte de 274 palmiers, Sidi Khouiled 23 incendies et 96 palmiers détruits, alors que Mégarine a fait état de 17 incendies et 295 palmiers ravagés.

Les autres sinistres se sont déclarés au niveau des daïras de Taibet, El Hedjira, Timacine et N'Gousa avec un total de 24 incendies et 216 palmiers détruits, selon le bilan de la protection civile.

En 2019, au moins 3.988 palmiers ont été ravagés par 426 incendies signalés à travers les diverses palmeraies de la région .

Le facteur humain, dont la négligence et l'insouciance des agriculteurs, notamment durant l'élimination des résidus de palmiers et les mauvaises herbes, reste le problème principal des sinistres, en plus des causes imputés aux grandes chaleurs.