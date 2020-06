Tunisie: Avec un taux de remplissage ne dépassant pas les 40%, Tunisair prête à assurer des vols sécurisés

« Tunisair appuiera toujours l'économie du pays et demeurera l'ambassadeur de l'identité tunisienne à travers le monde. Elle constitue un acquis qui ne peut être privatisé, malgré les campagnes de dénigrement qui la ciblent », affirme le P.D.G. de la compagnie, Elyes Menakbi

La compagnie nationale Tunisair est prête à assurer des vols sécurisés, selon les normes de protection et de prévention nécessaires, avec un taux de remplissage ne dépassant pas les 40%, pour éviter la propagation du coronavirus, a fait savoir hier le président-directeur général de Tunisair, Elyes Menakbi, dans une déclaration à l'agence TAP.

Menakbi a estimé qu'avec l'ouverture des frontières aériennes, à partir d'hier, samedi, et malgré les difficultés financières que connaît la compagnie aérienne tunisienne, cette dernière serait en mesure d'assurer des vols, surtout qu'elle s'est penchée, durant la période de confinement, sur la maintenance de sa flotte et l'élaboration d'une stratégie marketing en coordination avec le ministère du Tourisme.

«Tunisair a réussi à relever les défis en rapatriant plus de 25 mille citoyens bloqués dans de nombreux pays dans le monde, et en assurant l'approvisionnement du pays en tonnes d'équipements médicaux, en un temps record, et ce, durant cette crise sanitaire», a encore noté le responsable.

Et d'ajouter que «Tunisair appuiera toujours l'économie du pays et demeurera l'ambassadeur de l'identité tunisienne à travers le monde et constitue un acquis qui ne peut être privatisé, malgré les campagnes de dénigrement qui la ciblent».

Le P.D.G. a souligné, dans ce cadre que la compagnie a besoin, en urgence, d'un soutien financier de la part de l'Etat de l'ordre de 100 millions de dinars (MD), afin qu'elle puisse jouer convenablement son rôle, et lancer de nouvelles destinations, surtout vers l'Afrique, ce qui permettra d'attirer des investisseurs et d'impulser l'exportation de produits tunisiens, en particulier agricoles, outre le lancement de nouvelles lignes de l'intérieur du pays vers un certain nombre de pays européens».

Menakbi a rappelé, par ailleurs, que Tunisair a réalisé, en 2018, des bénéfices annuels de l'ordre de 1.500 MD, et que les bénéfices de 2019 avoisineront les 1.700 MD, ce qui prouve l'amélioration de la situation financière de la société.

Il a souligné aussi l'impératif de finaliser les réformes nécessaires au sein du transporteur national, notamment en ce qui concerne le licenciement de 1.200 agents, et de concevoir les mesures permettant d'assurer la relance de l'économie nationale et de soutenir la filière de l'exportation.

Il convient de noter que Tunisair a mis en place toutes les précautions préventives nécessaires pour sécuriser ses vols de et vers les différentes destinations du monde, et ce, conformément au protocole sanitaire en vigueur au niveau international. Ainsi, tous les équipements de sécurité seront mis à la disposition des passagers et des équipages.

«Par ailleurs, les prix des billets ont été fixés en veillant à assurer une marge de bénéfice minimale au profit du transporteur national, sans opter pour des augmentations», a-t-il dit.